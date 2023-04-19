Наказ оприлюднили ще у квітні минулого року. Однак Байден вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан.

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Байден продовжив блокування російських суден у портах США

Так, американський лідер продовжив заборону на рух російських суден у порти США. Наказ, спочатку опублікований у квітні минулого року, мав закінчитися цього тижня.

Політика та дії уряду Росії щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів,

– заявив Байден.

Він наголосив, що вирішив продовжувати надзвичайний стан, оголошений у Декларації 10371.

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