Приказ был обнародован еще в апреле прошлого года. Однако Байден решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение.
Важно Россия заблокировала более 50 судов с украинским зерном, – Боррель
Байден продолжил блокировку российских судов в портах США
Так, американский лидер продлил запрет на движение российских судов в порты США. Приказ, первоначально опубликованный в апреле прошлого года, должен был закончиться на этой неделе.
Политика и действия правительства России по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают создавать национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов,
– заявил Байден.
Он подчеркнул, что решил продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Декларации 10371.
Мир блокирует российские суда
- Кроме США, власти Болгарии приняли решение о закрытии всех портов для входа российских судов. Запрет действует с 8 апреля и распространяется на корабли, указанные в русском морском реестре судоходства.
- Эстония вслед за другими государствами решила закрыть свои порты для судов из России. Запрет вступил в силу 17 апреля 2022 года.
- Также в прошлом году итальянские порты закрыли для российских судов. Запрет также касается кораблей, которые после начала российского вторжения в Украину сменили флаг.
- Кроме того, российские корабли с 17 апреля прошлого года не могут входить в румынские порты под флагом страны-агрессорки. В Румынии был одобрен соответствующий запрет.