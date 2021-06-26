Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море: фото
26 июня 2021 , 14:12Читати новину українською
Источник:U.S. Embassy Kyiv
Американский ракетный эсминец USS Ross готовится зайти в Черное море. Там он примет участие в учениях Sea Breeze-2021.
Как сообщает Шестой флот ВМС США, сейчас эсминец находится в Средиземном море.
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Судно войдет в воды Черного моря 26 июня для участия в многонациональных учениях.
USS Ross готовится войти в Черное море для участия в учениях Sea Breeze. Корабль направляется с военно-морской базы Суда-Бей, Греция,
– говорится в сообщении.
Что известно об обучении
- Украинско-американские учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за более чем 20 лет. Они состоятся с 28 июня по 10 июля.
- С украинской стороны в учениях примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.
- Кроме того, в них примут участие примерно 30 государств с шести континентов.