Американский сержант продавал иностранцу секретную военную информацию США

Сержант армии США Корбейн Шульц продавал иностранцу из Гонконга секретные данные. Они раскрывают информацию о военных возможностях США, в том числе и будущие разработки. А также содержат аналитику тактики Китая.

Сержанта задержали в марте 2024 года. Ему объявили шесть пунктов обвинений, в частности заговор с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкуп государственного служащего.

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Подробности дела

24-летний Шульц работал аналитиком в американской разведке. Согласно обвинению, он с июня 2022 года контактировал с иностранцем из Гонконга, которого называют "Заговорщиком А".

Сержант продавал ему секретные данные, в частности о ракетной системе HIMARS, гиперзвуковое оружие, противодействие дронам, американские военные спутники, будущие разработки вооруженных сил США, а еще аналитику о военных действиях в Китае и других иностранных государствах.

Сотрудничество между Шульцом и "Заговорщиком А" началось с документа, в котором анализируются уроки, которые США могут вынести из войны России против Украины для помощи Тайваню в случае нападения. За него американский военный получил 200 долларов.

Всего за все время сотрудничества Шульц получил не менее 14 выплат на общую сумму 42 тысячи долларов.

Военный признал себя виновным во всех выдвинутых против него обвинениях. Его будут судить 23 января 2025 года.