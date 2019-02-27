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      Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

      26 Читати новину українською
      Эсминец USS Donald Cook
      Эсминец USS Donald Cook / USNavyEurope

      Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинул порт Одессы 27 февраля и 1 марта выйдет из акватории Черного моря.

      Информация об отправлении корабля из одесского порта опубликована в официальном Twitter Шестого флота Военно-морских сил США. Там отметили, что визит Дональда Кука в Одессу стал третьей возможностью для экипажа американского корабля пообщаться с черноморскими союзниками и партнерами в 2019 году.

      Читайте также: Для чего боевой корабль США вошел в порт Одессы: объяснение Курта Волкера

      Сегодня мы завершили короткий, но важный визит в Одессу, который позволил нам укрепить морские отношения между США и Украиной. Эти ценные обязательства позволяют нам учиться друг у друга, и я с нетерпением жду любых будущих возможностей вернуться в Черное море,
      – отметил командир корабля Мэтью Пауэлл.

      Отмечается, что корабль вышел из Одессы "после завершения запланированного визита в порт в рамках постоянного присутствия США на Черном море и поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров".

      ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре.

      Что такое Конвенция Монтре?
      Конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Подписана 20 июля 1936 года в швейцарском городе Монтре. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

      В Шестом флоте ВМС США подчеркнули, что "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

      Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?
      Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

      Во время пребывания в порту на корабле состоялись встречи на высоком уровне представителей США, Украины и других европейских стран, в том числе президента Украины Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович, специального представителя США на переговорах Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондленда и гражданского заместителя командующего Европейским командованием посла США Филиппа Рикера.

      Эсминец вошел в Черное море 19 февраля. Смотрите фото и видео из порта Одессы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Одесский порт Новости США Чорное море
      Источник: 24 Канал
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