Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинул порт Одессы 27 февраля и 1 марта выйдет из акватории Черного моря.

Информация об отправлении корабля из одесского порта опубликована в официальном Twitter Шестого флота Военно-морских сил США. Там отметили, что визит Дональда Кука в Одессу стал третьей возможностью для экипажа американского корабля пообщаться с черноморскими союзниками и партнерами в 2019 году.

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Сегодня мы завершили короткий, но важный визит в Одессу, который позволил нам укрепить морские отношения между США и Украиной. Эти ценные обязательства позволяют нам учиться друг у друга, и я с нетерпением жду любых будущих возможностей вернуться в Черное море,

– отметил командир корабля Мэтью Пауэлл.

Отмечается, что корабль вышел из Одессы "после завершения запланированного визита в порт в рамках постоянного присутствия США на Черном море и поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров".

#USSDonaldCook departed Odesa after hosting President @poroshenko & US dignitaries during scheduled port visit as part of routine #BlackSea deployment to promote regional stability & in support of @NATO allies & partners.

Read: https://t.co/rjZhtweQJL — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 27 лютого 2019 р.

ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре.

Что такое Конвенция Монтре?

Конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Подписана 20 июля 1936 года в швейцарском городе Монтре. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

В Шестом флоте ВМС США подчеркнули, что "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?

Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Во время пребывания в порту на корабле состоялись встречи на высоком уровне представителей США, Украины и других европейских стран, в том числе президента Украины Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович, специального представителя США на переговорах Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондленда и гражданского заместителя командующего Европейским командованием посла США Филиппа Рикера.

Эсминец вошел в Черное море 19 февраля. Смотрите фото и видео из порта Одессы.