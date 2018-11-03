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      Американский самолет-разведчик перепугал россиян, покружив возле их границы

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      Самолет-разведчик США совершил разведку у российских границ
      Самолет-разведчик США совершил разведку у российских границ / Фото из открытых источников

      Американский самолет-разведчик близко подлетел к российским границам. Он покружил вблизи админграницы с Калининградской области.

      Об этом пишут росСМИ.

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      Самолет ВВС США RC-135V провел разведку возле границ Калининградской области. Он находился в воздушном пространстве Польши.

      Воздушное судно поднялось в воздух с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл.

      САМОЛЁТЫ-РАЗВЕДЧИКИ США КОНТРОЛИРУЮТ СИТУАЦИЮ НА РОССИЙСОЙ ГРАНИЦЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости России Новости США авиация
      Источник: 24 Канал
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