Американский самолет-разведчик перепугал россиян, покружив возле их границы
Американский самолет-разведчик близко подлетел к российским границам. Он покружил вблизи админграницы с Калининградской области.
Об этом пишут росСМИ.
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Самолет ВВС США RC-135V провел разведку возле границ Калининградской области. Он находился в воздушном пространстве Польши.
Воздушное судно поднялось в воздух с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл.
САМОЛЁТЫ-РАЗВЕДЧИКИ США КОНТРОЛИРУЮТ СИТУАЦИЮ НА РОССИЙСОЙ ГРАНИЦЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Источник: 24 Канал
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