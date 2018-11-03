Американский самолет-разведчик перепугал россиян, покружив возле их границы

18:30 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США (38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14846 , взлетевший с авиабазы Милденхолл производит развед. полёт около границ Калининградской области, в воздушном пространстве Польши #RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/JCaNOLlZgY

Воздушное судно поднялось в воздух с авиабазы Королевских ВВС Великобритании Милденхолл.

Самолет ВВС США RC-135V провел разведку возле границ Калининградской области. Он находился в воздушном пространстве Польши.

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Об этом пишут росСМИ.

Американский самолет-разведчик близко подлетел к российским границам. Он покружил вблизи админграницы с Калининградской области.

Самолет-разведчик США совершил разведку у российских границ / Фото из открытых источников

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