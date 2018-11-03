Американський літак-розвідник перелякав росіян, покружливши біля їх кордону
Американський літак-розвідник близько підлетів до російських кордонів. Він покружляв поблизу адмінмежі із Калінінградської області.
Про це пишуть росЗМІ.
Читайте також: Бойовики вкотре обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ
Літак ВПС США RC-135V провів розвідку біля кордонів Калінінградської області. Він перебував у повітряному просторі Польщі.
Повітряне судно піднялося в повітря з авіабази Королівських ВПС Великобританії Мілденхолл.
лІТАКИ-РОЗВІДНИКИ сша КОНТРОЛЮЮТЬ СИТУАЦІЮ НА РОСІЙСЬКОМУ КОРДОНІ: хроніка подій
-
-
-
18 вер 2018Дрон ВПС США провів розвідку над Донбасом
-
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Чи готові росіяни застосувати ядерну зброю?28 березня 2015 , 15:16
США ввели додаткові санкції проти Росії1 липня 2016 , 19:12
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00