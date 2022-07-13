Уверены в украинском правительстве, – Госдеп США об использовании американского оружия против рф

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц 8 июля обнародовала письмо американскому президенту с сомнениями, действительно ли оружие от США попадает на фронт. Однако в Госдепе заверили, что доверяют Украине.

Бонни Дженкинс, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности, убеждает – Вашингтон не сомневается, что Украина надлежаще использует американское оружие. Замгоссекретаря 12 июля на онлайн-брифинге отметила, что США активно сотрудничают с украинским правительством, передает 24 канал.

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"Мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, которую предоставляют Соединенные Штаты. Мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает", – сказала Дженкинс.

Обращение Спартц

Член Палаты представителей США Спартц обратилась к Джо Байдену с просьбой проверить Андрея Ермака и Офис Президента. Она отметила, что ей известно о связях с россией. Также она вспомнила о заместителе Ермака Олеге Татарове. Как отметила Спартц, он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора больше года".

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Письмо от конгрессвумен попало в сеть. Однако часть текста осталась недоступной. Спарц отказалась рассказывать, что именно там скрыто.

Другая конгрессвумен, Марси Каптур, раскритиковала Спартц и заявила – такие действия подыгрывают россии. Она отметила, что США будет поддерживать президента Владимира Зеленского.

"Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", – заявила Каптур.

Нет оснований

Спартц говорит и о сдаче Херсона и недостаточном уровне переговоров с россией. Политолог Петр Олещук удивляется таким заявлениям. Он считает, что нет оснований для таких выводов.

Обратите внимание – что известно о заявлении Спартц: смотрите видео