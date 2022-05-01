В американском Канзасе бурлил торнадо: есть жертвы и разрушения

В США в штате Канзас пронесся торнадо. Он повредил сотни домов, оставив без света более 6500 тысяч человек.

Также власти сообщают, что в результате торнадо, есть несколько травмированных и трое погибших.

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В американском Канзасе бурлил торнадо

По словам начальника пожарной службы Андовера Чад Рассела, в округе Седжвик было повреждено от 50 до 100 построек. При этом неизвестно, сколько было повреждено в Андовере.

Рассел сказал, что в некоторых районах дома "были полностью снесены".

Губернатор Лора Келли объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах.

Торнадо не единственное стихийное бедствие, преследовавшее местность. В нескольких городах на равнинах был зарегистрирован и большой град.

Последствия торнадо / Фото AP

Жертвы

К сожалению, жертвами стихии стали 3 студентов-метеорологов Оклахомы, которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП.

Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о погибших или полученных критических травмах не поступало. Власти сообщили лишь о нескольких раненых в округе Седжвику.

В Канзасе пронесся торнадо: смотрите видео

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