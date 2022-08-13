Как позор Amnesty International с лживым отчетом о ВСУ помог Украине

На самом деле скандальный доклад Amnesty International принес больше пользы, чем вреда. Ведь благодаря ему сейчас активно обсуждается нечистоплотность и продажность как Amnesty International, так и многих других организаций, казалось бы, правозащитных и непорочных.

Бизнес и ничего кроме бизнеса

Казалось бы… Дело в том, что с 2014 неоднократно отмечались рядом активистов и общественных деятелей, журналистами и лидерами общественного мнения факты взаимодействия многих правозащитных организаций с россией.

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Их не волновало гибридное вторжение в Украину, они заигрывали с агрессором. Деньги не пахнут. Но и рукописи не горят.

Судьбоносный пожар великой войны

Как можно сотрудничать с убийцами и оккупантами восемь лет? Но нас не слышали восемь лет. На девятый год должен вспыхнуть пожар, которому либо суждено было испепелить это лицемерие, ибо смысл всего?

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Каждая организация, структура, компания должна отвечать за эти контакты, каждый из которых учтен.

Кстати, UN Human Rights, как там, два ляма баксов от россии, полученные 23 февраля 2022 года, не давят? Уже освоили?

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