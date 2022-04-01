Amnesty International впервые в Украине проверила доказательства запрещенного кассетного оружия

Группа исследователей Amnesty International впервые проверила вещественные доказательства применения российскими оккупантами запрещенных кассетных боеприпасов по гражданским объектам в Украине.

Amnesty International провела личные и дистанционные интервью с людьми, пережившими осаду в пяти городах, включая Харьков и Мариуполь.

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Лаборатория по поиску доказательств Amnesty International проанализировала соответствующие спутниковые снимки и проверила видео и фотографии инцидентов. В Amnesty International пообещали в ближайшее время опубликовать дополнительные доказательства, собранные во время расследований на местах в Украине.

Однако уже сейчас исследователи зафиксировали ряд фактов использования Россией запрещенных кассетных боеприпасов, применение которых нарушает международное право. В Amnesty International констатировали, что страна-агрессор использует:

оружие неизбирательного действия, как кассетные боеприпасы,

неточное оружие с широким радиусом действия, такое как неуправляемые "тупые" бомбы и залпы реактивных систем залпового огня (РСЗО) при атаках на густонаселенные гражданские районы.

Чем особенны кассетные бомбы

Нападения российских войск на города и бессмысленные разрушения гражданской инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. Невыборочные нападения, в результате которых погибают или получают ранения гражданские лица, также являются военными преступлениями.

Как пояснил военный, особенность кассетных боеприпасов в том, что они не являются большой дальности. Теоретически, оккупанты должны были бы "накрывать" ими позиции врага. Однако российские военные используют это оружие еще и по мирным населенным пунктам – в 5 – 10 километрах от позиций.

Худшая особенность кассетных минных боеприпасов в том, что они накрывают большую территорию. Оружие падает с большими парашютом, зарывается и может еще долго представлять опасность, даже после прекращения боевых действий.

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