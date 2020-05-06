Выпустить из тюрем: кому правительство предлагает амнистию из-за пандемии

В некоторых странах правительство амнистировало заключенных во избежание распространения COVID-19. В Украине тоже задумались над этим вопросом, а Кабмин внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Кого предлагают амнистировать и не приведет ли это к вспышке преступности, – журналистка 24 канала узнала у адвоката, кандидата юридических наук Дениса Головина.

Кого планируют освободить

В конце апреля Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19" (№3397).

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Им предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на наиболее незащищенные и социально уязвимые категории осужденных:

несовершеннолетних и женщин;

мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов;

людей с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

людей, которые достигли пенсионного возраста;

участников боевых действий;

лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и тому подобное.



В правительстве хотят амнистировать некоторых заключенных / Фото 24 канала

Основными критериями применения амнистии согласно проекту закона являются:

• объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), что существенно снижают опасность заключенных, которых предлагается освободить;

• значительный срок отбытого наказания на момент объявления амнистии.

Также проектом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.

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Цель принятия законопроекта – предотвращение возникновения и распространения COVID-19, в учреждениях исполнения наказаний и уменьшение количества тех, кто отбывает наказание там. В то же время, депутаты считают, что такой шаг позволит сэкономить бюджетные средства, расходуемые на содержание осужденных. Также обеспечить соблюдение условий отбывания наказания для осужденных, которые будут продолжать находиться в учреждениях исполнения наказаний.

От амнистии к увеличению преступлений

На 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний находилось 32 тысячи 942 человека.

По мнению правительства, пока из-за распространения в Украине COVID-19 существует вероятность заражения этой опасной болезнью лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний. Поэтому чтобы не допустить возникновения и распространения этой болезни в этих учреждениях необходимо уменьшить численность тех, кто там них содержится.



Не все заключенные исправляются в тюрьмах / Фото 24 канала

По мнению адвоката Головина, в данной ситуации возникает первый интересный вопрос – неужели, лучше и легче освободить от отбывания наказания 3009 человек, чем создать надлежащие условия для предотвращения возникновения и распространения COVID-19?

Неужели проще дать волю преступникам, а потом исправлять свои ошибки, так как уровень преступности возрастет, чем выделить средства и взять под свой контроль? О состоянии украинских тюрем и без распространения COVID-19 говорить болезненно и страшно,

– говорит Денис Головин.

В то же время, государство готовит VIP-номера в колониях за плату и это уже скоро станет реальностью.

По мнению Дениса Головина, возникает вопрос о повышении уровня преступности в будущем. Ведь одной из причин возникновения преступности является безработица, которая в Украине возросла. И сюда же мы добавим еще 3009 человек, которые уже хотя бы один раз стали "на плохую дорогу".

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"Такой прогноз влияния проекта закона, в реальности является ложным и иллюзорным. Не случайно в действующем законодательстве Украины есть институт рецидива преступлений. Вероятность рецидивной преступности этих 3009 человек очень высока. Нет, не потому, что на них государство уже поставило клеймо. Дело в том, что в Украине не созданы условия для ресоциализации и трудоустройства амнистированных", – убежден Головин.

Вернуться в тюрьму или к жизни

Ресоциализация является направлением государственной политики. Так, Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) одной из задач предполагает создание условий для ресоциализации осужденных, предупреждения совершения новых. Отдельной главой УИК Украины регламентирован вопрос предоставления помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания. Речь идет об оказании помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве, организации профессионально-технического обучения и тому подобное.

Положения есть, и на практике они фактически не применяются.

В условиях экономических неурядиц, когда даже квалифицированные работники остаются без работы, невозможно заставить администрацию государственного учреждения или предприятия принять бывшего осужденного на работу. Так возникает проблема трудоустройства. Однако еще более острой является проблема использования труда. То есть на работу под давлением органов пробации или полиции, освобожденного из места лишения свободы могут принять, но только на такую, где ничего не заработаешь.

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Хотя не всегда стремятся работать и сами бывшие осужденные. В центры занятости населения они практически не обращаются, предпочитая временные работы, которые часто имеют "криминальную окраску". Возникает проблема материального плана – где взять средства к существованию, для обеспечения семьи. Опять возникает соблазн совершения преступления. Одновременно на человека, который имеет уже внутреннюю готовность к таким действиям, влияет внешняя, распространенная в нашем обществе, криминогенная среда. И это замкнутый круг.

Если мы проявляем гуманизм к преступнику, то должны проявлять его и к потерпевшему, в том числе и потенциальному, которым является любой из нас, а не каждый 2 или 3, как любят писать в статистических отчетах,

– считает адвокат.

"Право на обращение в суд было бы иллюзорным, если бы национальная правовая система позволяла, чтобы окончательное, обязательное для исполнения судебное решение оставалось неисполненным в ущерб одной из сторон" – такова позиция Европейского суда по правам человека. По официальной статистике примерно 80% обращений украинцев в ЕСПЧ касаются именно проблематики невыполнения решений украинских судов.



Условия пребывания в тюрьмах иногда шокируют / Фото с Facebook Министра юстиции

Согласно проекту закона власти пытаются освободить от наказания всех осужденных к штрафу, конфискации имущества, а также к исправительным работам и служебным ограничениям для военнослужащих. Правда, те на кого распространяется действие этого проекта, могут быть освобождены от отбывания основного и дополнительного наказания, назначенного судом, кроме конфискации имущества, в части приговора, который не был выполнен на день вступления в силу закона. Осужденным к наказанию в виде штрафа, деньги, уплаченные до принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания в связи с амнистией, не возвращаются.

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Анализируя цель проекта закона, он должен был касаться только осужденных к лишению или ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарном батальоне – к видам наказаний, которые могут способствовать распространению COVID-19.

Проявление гуманизма к остальным осужденным – это проявление антигуманизма к потерпевшим и игнорирование интересов налогоплательщиков, что граничит с преступной халатностью или даже злоупотреблением властью,

– считает Денис Головин.

Государство, которое действует в интересах налогоплательщиков, должно быть не менее заинтересованным во взыскании с преступников причиненного ущерба, а также хотя бы частично возместить процессуальные издержки и расходы на содержание органов правопорядка, прокуратуры и судов.

Принимать законопроект в таком виде, по мнению адвоката, категорически нельзя. Еще достаточно много вопросов и нюансов, которые нужно устранить и доработать.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала