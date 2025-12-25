Россияне заявляли о потере Ан-26 в Крыму: там мог погибнуть и пострадать экипаж
- Во временно оккупированном Крыму атакован военно-транспортный самолет Ан-26, что якобы привело к погибшим и раненым.
- Атака беспилотников ГУР состоялась на аэродроме "Кача" в Севастополе.
Россияне жаловались на удар по военно-транспортному самолету Ан-26 во временно оккупированном Крыму. Вероятно, в результате атаки беспилотника есть погибшие и раненые среди экипажа.
О вероятном поражении писал российский телеграм-канал "На пределе", передает 24 Канал.
Действительно ли поразили российский Ан-26?
РосСМИ, которое связывают с пилотами России, в середине декабря заявило о поражении военно-транспортного самолета Ан-26. Попадание якобы произошло на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Севастополе. По их версии, по самолету ударил беспилотник.
Также россияне утверждали, что в результате удара якобы есть погибшие и пострадавшие среди экипажа.
На следующий день ГУР МО Украины сообщило о поражении транспортника Ан-26 и других объектов врага в Крыму.
Как отмечает "Милитарный", Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, разработанный КБ Антонова на основе Ан-24Т. Производство продолжалось до 1986 года. За этот период собрали более 1 400 самолетов в различных версиях. На вооружение его приняли в 1975-м.
Справка: Экипаж Ан-26 состоит из 5 – 6 человек. Максимальная масса груза – до 5,5 тонн. Самолет может развивать скорость примерно 540 километров в час и преодолевать расстояние до 2 500 километров. Одной из особенностей называют заднюю рампу, благодаря которой можно перевозить технику и десантировать груз.
Что недавно потерял враг?
Украинские силы атаковали российский военный аэродром в Адыгее. Также под ударом было ремонтное подразделение оккупантов в Донецкой области.
Дальнобойные беспилотники СБУ на Рождество нанесли удары по нефтяным резервуарам в порту Темрюк. Кроме того, атакован был и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.
Авиация Воздушных сил ВСУ поразила объект вблизи Северска, где базировались операторы российских БПЛА.