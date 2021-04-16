Сложные отношения США и России: аналитик рассказал, является ли Украина камнем преткновения
Украина не является основным камнем преткновения между Соединенными Штатами и Россией, однако играет важную роль в отношениях стран. Важнейшим фактом для Вашингтона является вмешательство Москвы в американские дела.
Источник:24 канал
Насколько важную роль в обострении отношений США и России играет Украина, рассказал Сергей Солодкий, аналитик центра "Новая Европа".
Читайте также США и Россия фактически на грани войны: как это повлияет на Украину
Почему США и Россия конфликтуют
Я думаю, что мы – один из (факторов напряженности – 24 канал). Один из серьезных вопросов в отношениях США и России, но он не является главным,
– отметил Солодкий.
По его словам, для Соединенных Штатов важно то, что Россия перешла красные линии, вмешавшись в американские дела.
"Однако на то, что Россия делает в мире, США не могут смотреть с закрытыми глазами", – добавил аналитик. Он уточнил, что ситуация в Украине Вашингтон беспокоит.
Солодкий убежден, что США будут максимально помогать Украине – дипломатично и политически – защищаться на международной арене.
В целом проблемы в отношениях Россия – США накапливались длительное время. Однако после 2014 года конфликт вышел на новый уровень.
Санкции США против России: основное
- 15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
- Также США высылают 10 российских дипломатов с Вашингтона. В Белом доме считают, что в личном составе миссии есть представители российских спецслужб.
- В России сразу прокомментировали американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". А потом сообщили, что высылают дипломатов в ответ.
- Что касается эскалации ситуации в Украине со стороны России, то США неоднократно выражали свою поддержку. Кроме того, Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности.
Поделиться новостью