Украина не является основным камнем преткновения между Соединенными Штатами и Россией, однако играет важную роль в отношениях стран. Важнейшим фактом для Вашингтона является вмешательство Москвы в американские дела.

Насколько важную роль в обострении отношений США и России играет Украина, рассказал Сергей Солодкий, аналитик центра "Новая Европа".

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Почему США и Россия конфликтуют

Я думаю, что мы – один из (факторов напряженности – 24 канал). Один из серьезных вопросов в отношениях США и России, но он не является главным,

– отметил Солодкий.

По его словам, для Соединенных Штатов важно то, что Россия перешла красные линии, вмешавшись в американские дела.

"Однако на то, что Россия делает в мире, США не могут смотреть с закрытыми глазами", – добавил аналитик. Он уточнил, что ситуация в Украине Вашингтон беспокоит.

Солодкий убежден, что США будут максимально помогать Украине – дипломатично и политически – защищаться на международной арене.

В целом проблемы в отношениях Россия – США накапливались длительное время. Однако после 2014 года конфликт вышел на новый уровень.

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