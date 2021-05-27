З лютого по квітень 2021 року Росія накопичила війська та техніку на навчальних полігонах в Криму та Воронежі. Детальніше – у відеоблозі.

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На Кримському півострові війська 76-ї повітряно-штурмової дивізії та 58-ї загальновійськової армії були зосереджені у великих таборах на полігонах:

  • "Ангарський";
  • "Опук" відповідно.

Тим часом підрозділи 35-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії в центральній Росії склали найбільшу частину руху до полігону неподалік Воронежа.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що Росія виводитиме війська, які брали участь у зосередженні сил. Їх повернуть до своїх постійних баз до 1 травня.

Однак важке озброєння 41-ї загальновійськової армії залишиться на полігоні поблизу Воронежа в очікуванні навчань "Захід-2021" у вересні 2021 року.

Міністерство оборони Росії применшило масштаб розгортання військ, стверджуючи, що в навчаннях брало участь "понад 10 тисяч" військовослужбовців.

За словами Роба Лі – експерта з російської армії та докторанта Королівського коледжу Лондона, справжнє число має становити десятки тисяч.

Поки більшість підрозділів прямували до відповідних пунктів збору, деякі підрозділи побачили в русі до невизначених локацій, ближче до материкової частини України.

Зафіксували один підрозділ, що рухався до Криму аж з російського Далекого Сходу – поїздка, яка має тривати приблизно тиждень залізницею.

Супутникові знімки також виявили, що військові гелікоптери з'явилися на занедбаній авіабазі за 85 кілометрів на південь від Херсонської області.

Карта скупчення російських військ
Накопичення російських військ у Криму / карта DFRLab

Тренувальний полігон "Ангарський"

На південно-східній околиці Сімферополя в Криму розташований тренувальний полігон "Ангарський". Упродовж останніх кількох тижнів підрозділи 76-ї повітряно-штурмової дивізії діставалися цього місця залізничним транспортом із Пскова, нібито для навчань.

Зображення SAR з високою роздільною здатністю дозволяють отримати детальний огляд полігону. SAR працює, відбиваючи електромагнітні хвилі від землі і збираючи їх для отримання зображень.

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Різні матеріали зображаються на знімках по-різному, залежно від того, як вони відбивають електромагнітні хвилі супутника. Це робить металеві предмети, такі як автомобілі, яскраво-білими на тлі темнішого сірого ґрунту.

Ангарський полігон
Зображення SAR на полігоні "Ангарському" / Фото DFRLab

Зображення полігону "Ангарського" зробили 21 квітня 2021 року. Було зрозуміло, що деякі намети в західній частині полігону спакували та перевезли. Куди їх перемістили – невідомо.

Інтернет-відео, розміщені в соцмережах, дозволили дослідникам зрозуміти тип обладнання, яке розташоване в зоні тренувань. Одним з основних способів відстеження цього був запис номерів вагонів у поїздах, що перевозять військову техніку, оскільки більшість основних переміщень військ відбуваються залізницею.

Понад 100 відеозаписів залізничного руху, що перевозили військову техніку, показали, чого можна очікувати від підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії. Поїзди, які рухались до Сімферополя, перевозили:

  • основні бойові танки Т-72; 
  • десантні машини; 
  • самохідні 120-міліметрові міномети "Нона"; 
  • 122-міліметрові гаубиці; 
  • бензовози; 
  • автомобілі техдопомоги.

Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень продовжить відстежувати російську діяльність у Криму та поблизу кордонів України.

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Хоча Росія заявила про свій намір відкликати війська, не зовсім зрозуміло, наскільки це буде виконано. Навіть у разі повного виконання обіцянки, півострів все одно буде все мілітаризованішим, а значить потребуватиме пильної уваги