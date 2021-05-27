З лютого по квітень 2021 року Росія накопичила війська та техніку на навчальних полігонах в Криму та Воронежі. Детальніше – у відеоблозі.

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На Кримському півострові війська 76-ї повітряно-штурмової дивізії та 58-ї загальновійськової армії були зосереджені у великих таборах на полігонах:

"Ангарський";

"Опук" відповідно.

Тим часом підрозділи 35-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії в центральній Росії склали найбільшу частину руху до полігону неподалік Воронежа.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що Росія виводитиме війська, які брали участь у зосередженні сил. Їх повернуть до своїх постійних баз до 1 травня.

Однак важке озброєння 41-ї загальновійськової армії залишиться на полігоні поблизу Воронежа в очікуванні навчань "Захід-2021" у вересні 2021 року.

Міністерство оборони Росії применшило масштаб розгортання військ, стверджуючи, що в навчаннях брало участь "понад 10 тисяч" військовослужбовців.

За словами Роба Лі – експерта з російської армії та докторанта Королівського коледжу Лондона, справжнє число має становити десятки тисяч.

Поки більшість підрозділів прямували до відповідних пунктів збору, деякі підрозділи побачили в русі до невизначених локацій, ближче до материкової частини України.

Зафіксували один підрозділ, що рухався до Криму аж з російського Далекого Сходу – поїздка, яка має тривати приблизно тиждень залізницею.

Супутникові знімки також виявили, що військові гелікоптери з'явилися на занедбаній авіабазі за 85 кілометрів на південь від Херсонської області.



Накопичення російських військ у Криму / карта DFRLab

Тренувальний полігон "Ангарський"

На південно-східній околиці Сімферополя в Криму розташований тренувальний полігон "Ангарський". Упродовж останніх кількох тижнів підрозділи 76-ї повітряно-штурмової дивізії діставалися цього місця залізничним транспортом із Пскова, нібито для навчань.

Зображення SAR з високою роздільною здатністю дозволяють отримати детальний огляд полігону. SAR працює, відбиваючи електромагнітні хвилі від землі і збираючи їх для отримання зображень.

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Різні матеріали зображаються на знімках по-різному, залежно від того, як вони відбивають електромагнітні хвилі супутника. Це робить металеві предмети, такі як автомобілі, яскраво-білими на тлі темнішого сірого ґрунту.



Зображення SAR на полігоні "Ангарському" / Фото DFRLab

Зображення полігону "Ангарського" зробили 21 квітня 2021 року. Було зрозуміло, що деякі намети в західній частині полігону спакували та перевезли. Куди їх перемістили – невідомо.

Інтернет-відео, розміщені в соцмережах, дозволили дослідникам зрозуміти тип обладнання, яке розташоване в зоні тренувань. Одним з основних способів відстеження цього був запис номерів вагонів у поїздах, що перевозять військову техніку, оскільки більшість основних переміщень військ відбуваються залізницею.

Понад 100 відеозаписів залізничного руху, що перевозили військову техніку, показали, чого можна очікувати від підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії. Поїзди, які рухались до Сімферополя, перевозили:

основні бойові танки Т-72;

десантні машини;

самохідні 120-міліметрові міномети "Нона";

122-міліметрові гаубиці;

бензовози;

автомобілі техдопомоги.

Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень продовжить відстежувати російську діяльність у Криму та поблизу кордонів України.

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Хоча Росія заявила про свій намір відкликати війська, не зовсім зрозуміло, наскільки це буде виконано. Навіть у разі повного виконання обіцянки, півострів все одно буде все мілітаризованішим, а значить потребуватиме пильної уваги