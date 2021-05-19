Волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm наприкінці квітня вдалося отримати візуальне підтвердження цієї інформації. Також є знімок з мінібезпілотника.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк 29 квітня під час засідання постійної ради ОБСЄ також наголосив, що Росія продовжує постачати для бойових дій на Донбасі сучасне озброєння, яке виготовляють тільки в російській державі.

Що відомо про УАЗ "Осавул"

УАЗ "Осавул" постачають в армію Росії з 2018 року. Це модифікація УАЗ "Патріот", яка має захист від вибухів мін і гранат. Також там є броньований моторний відсік й захищені паливні баки.



Російські броньовики УАЗ "Осавул" / Фото InformNapalm

На даху броньовика можна встановлювати кулемет або гранатомет. Ця модифікація була створена з урахуванням бойового досвіду російських військ у Сирії. Техніку використовували для швидкого прихованого переміщення бійців спецпідрозділів, здійснення розвідки боєм, штурмів та іншого.

ЇЇ поява на озброєнні російських-окупаційних сил на Донбасі може свідчити про наміри Росії активізувати бойові дії на Cході України та підвищити їхню динаміку.

Скільки це коштувало бюджету Росії

За даними російських джерел, УАЗ "Осавул" є досить дорогим спецавтомобілем, його ціна сягає 3 мільйонів рублів, а це понад 40 тисяч доларів. Зважаючи на це, не складно порахувати, що постачання лише цієї партії з 15 автомобілів коштувало російському бюджету 45 мільйонів рублів або ж 600 тисяч доларів.

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Нагадаємо, що у грудні 2020 року вперше потрапили у звіт місії ОБСЄ на Донбасі модифіковані російські реактивні системи "Град", які стоять на озброєнні збройних сил Росії. Вже в лютому 2021 року волонтери InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції "Каста-2Е1" поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області.

Таким чином, у базі даних InformNapalm міститься вже понад 50 зразків техніки, яка не могла стати трофейною. Її наявність є прямим свідченням перекидання з Росії.



Зразки виявленої російської техніки / Фото InformNapalm

Яку ще техніку постачає Кремль

Паралельно з випробуванням на Донбасі сучасних зразків озброєння та техніки, військове керівництво Росії постачає на окуповані території України також озброєння старого радянського зразка. Наприклад, основний бойовий танк Т-64, або танк Т-72Б ранніх модифікацій. Окрім них, також були помічені:

бойові машини реактивної системи залпового вогню "Град";

самохідна артилерійська установка "Гвоздика";

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

гаубиця "Мста-Б";

протитанкова гармата "Рапіра".

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Ці зразки зброї також неодноразово фіксували в OSINT-розслідуваннях InformNapalm, але вони не представлені у нашій базі даних. Усе через те, що їхню наявність на окупованій території ОРДЛО формально можна виправдати спадщиною радянського минулого, а їхнє російське походження потребує інших механізмів доведення.

Через це ми зосереджуємо увагу здебільшого на тих зразках озброєння та техніки, поява яких на Донбасі вже є неспростовним доказом російської військової агресії.

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