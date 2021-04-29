Випадковість чи саботаж: що означає вибух танку на території російської військової частини
В ніч на 8 квітня 2021 року в місті Буйнакськ у Дагестані сталася надзвичайна подія. На території 136-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії загорівся і вибухнув танк.
Джерело:InformNapalm на 24 каналі
Про це у своєму твітері з посиланням на відео інциденту повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко. Детальніше – у блозі.
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Волонтер з посиланням на базу даних OSINT-розслідувань InformNapalm також зазначив, що військовослужбовці 136-ї окремої мотострілецької бригади, зокрема й танкісти, брали активну участь в агресії Росії проти України.
У базі даних розвідувальної спільноти зібрані докази використання в бойових діях на Донбасі унікальних зразків російської військової техніки.
Ця техніка не стояла на озброєнні української армії, отже, не може вважатися трофейною. Серед таких зразків є і танки російських модифікацій Т-90А.
Однією з яскравих ілюстрацій російського військового вторгнення на Донбас стали фото, які знайшли OSINT-розслідувачі InformNapalm у профілі російського військовослужбовця Віталія Маракасова в жовтні 2014 року.
Російські танки Т-90А 136-ї бригади
На фото потрапила колона російських танків Т-90А вже згаданої 136-ї бригади збройних сил Росії. Вона рухалася ґрунтовою дорогою в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту.
Колона російських танків / Фото InformNapalm
Це фото також потрапило на обкладинку книги "Донбас у вогні", підготовленої Центром дослідження безпекового середовища "Прометей" за сприяння спільноти InformNapalm.
Вибух танку: випадковість чи саботаж
Цікаво, що напередодні інциденту із вибухом російського танку в Дагестані експерти Центру дослідження безпекового середовища "Прометей" опублікували цікавий аналіз.
Вони навели факти, які демонструють початок сегрегації у збройних силах Росії. Військово-політичне керівництво вирішило значно скоротити відсоток вайнахів, які проходитимуть службу в армії.
За цих умов Москва просто не наважується давати народам Північного Кавказу військовий вишкіл. Хоча керівництво республік постійно повторює, що зі збройним спротивом покінчено, але всі розуміють, що не ліквідована жодна з його причин.
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Коментуючи цей матеріал у своєму фейсбуці Роман Бурко також звернув увагу, що вивчення больових точок Росії є перспективним напрямком в боротьбі проти російської агресії.
А тепер повернемося до вибуху танку на території військової частини в Дагестані. То що це – випадковість чи саботаж?
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