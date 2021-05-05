Росія – головний постачальник гібридного тероризму у світі. Ця країна причетна до безлічі військових злочинів.

Досі в Україну прибуває велика кількість російських найманців, а також – цілі підрозділи кадрових військових збройних сил. Їхню участь у війні Кремль старанно приховує.

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"Відрядження" російських військових в Україну

Попри це, з’являється щоразу більше нових фактів "відряджень" російських військових в Україну. У блозі зібрана інформація про "українські відрядження" підрозділу 7-ї окремої танкової бригади з міста Чебаркуль Челябінської області.

Є докази донбаського відрядження старшого лейтенанта розвідувального підрозділу військового з'єднання Дмитра Михайлова з позивним Fiasco та його підлеглого Олексія Нікітіна-Давидова.

Отже, Дмитро Михайлов з позивний Fiasco родом з міста Чита Челябінської області. Його сторінка в соцмережах ретельно відредагована. З неї зникло все, що вказувало на його приналежність до збройних сил Росії, зокрема фотографії з "українського відрядження".



Сторінка Михайлова у соцмережі / Фото InformNapalm

Його виставили в новому світлі "добропорядного сім'янина", але "архіви не горять". Цей факт означає, що за сторінкою Михайлова встановили жорсткий моніторинг російські спецслужби. А це зайвий раз підтверджує правоту розслідувачів.



Відредагована сторінка Михайлова / Фото InformNapalm

Від 20 листопада 14 року до 11 лютого 2015 року в альбомі у Михайлова виплили промовисті фотографії з української "подорожі".

Там є і традиційний "місцевий ополченець" з шевронами так званої фейкової "новоросії", а також – фотографії з товаришами по службі в різній нестатутній формі без знаків розрізнення.



Михайлов з товаришами по службі / Фото InformNapalm

А також групове фото з підписом: "Київська хунта… Ми вас вилікуємо" і фото на фоні техніки російської армії. От тільки з лікуванням не вийшло – отримали по пиці.

Загалом зрозуміло, що під виглядом "місцевих шахтарів" ховався цілий підрозділ російських військовослужбовців. Згідно з фотографіями Михайлова, він командир розвідувального зводу.

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Це видно по груповій фотографії, де є оптичні й нічні приціли, які не стоять на озброєнні мотострілків, а також тільники, які часто носять розвідники мотострілецьких та танкових бригад збройних сил Росії.

Зазначимо! Станом на серпень 2015 року Дмитро Михайлов вже був старшим лейтенантом.

Цікава фотографія Михайлова на БМП-2 в шоломі з номером 814. Ймовірно, це його командирська "беха" – машина командира взводу розвідбатальйону 7-ї танкової бригади.



Михайлов в шоломі з номером 814 / Фото InformNapam

Михайлов старанно приховував інформацію про себе

Михайлов старанно намагався приховати, з якої він військової частини. Навіть у списках друзів він вказав "хибний слід".

Але встановити, до якої в/ч він належить насправді, було не важко. Сам того не усвідомлюючи, Михайлов на всі 100% "спалив" свою частину, продемонструвавши тактичні знаки на бронетехніці.

Наприклад, на фото від 22 серпня 2015 року можна побачити БТР з "білим квадратом в перерваному пунктирі" – "маркування" його військової частини.



Михайлов стоїть в тактичних окулярах / Фото InformNapalm

Михайлов як офіцер стоїть по центру в арафатці й тактичних окулярах. Підпис до фото: "Я – ось вам і розвідник".

Не перше "українське відрядження" Михайлова

Зазначимо також, що Михайлова ще до "донбаської кампанії" нагородили медаллю "За повернення Криму", а це означає, що це не перше "українське відрядження" російського військового злочинця.



Михайлова нагородили медаллю "За повернення Криму" / Фото InformNapalm

Підлеглий Михайлова – Давидов

Окремо треба виділити "засвіт" підлеглого Дмитра Михайлова, розвідника й “ветерана” того ж чебаркульського підрозділу.

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В соцмережі "ВКонтакті" фігурант ховався під іменем Олексій Нікітін, а насправді він А. Давидов, на що вказує нагрудна нашивка з прізвищем на одній з його фотографій.



Сторінка Давидова у соцмережах / Фото InformNapalm

Цікава низка слайдів з альбому Нікітіна-Давідова. Наприклад, фотографія від 20 січня 2015 року в формі без знаків розрізнення, ймовірно, напередодні "дебальцівської операції". Або фото з шевроном "новоросія" за лютий 2015 року.



Нікітін насправді Давидов / Фото InformNapalm

Є фотографії, додані 21 та 31 жовтня 2015 року – фігурант Нікітін-Давидов зі своїм кулеметом на вогневій точці біля околиць населеного пункту і він же в нестатутній формі на бойовій позиції з тим же кулеметом.



Давидов з кулеметом на вогневій точці / Фото InformNapalm

InformNapalm намагається донести до світової спільноти правду і показати справжнє обличчя "російського світу".

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Якщо Захід і далі продовжить мовчазну політику "співчуття" та "стурбованості", можливо, ми станемо свідками інших, зокрема європейських, "відряджень" збройних сил Росії.