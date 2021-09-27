С "антиолигархическим" законом все еще печальнее, чем казалось

Исследовал принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект №5599, так называемый "антиолигархический закон". Вот короткий анализ его слабых мест, читайте и делайте выводы.

Краткие выводы.

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Олигарх это – лицо у которого есть три признака из четырех:

Принимает участие в политической жизни.

Банально, если Вы член какой-то партии или даже поддержали ее 100 гривен во время выборов, то это про вас.

Имеет значительное влияние на средство массовой информации

Мир на столько размыт, что страница в Фб или YouTube – уже полноценное СМИ. В частности, если у меня подписчиков в разы больше, чем у некоторых СМИ с лицензией, я тоже СМИ?

Конечный бенефициар монополиста в каком-либо секторе.

В свое время я получал с десяток разрешений АМК на концентрацию. Что я Вам скажу. Там все очень неоднозначно трактуетсяю

Стоимость активов (!) такого лица более $85 миллионов

В Законе речь идет "про монопольное положение на рынке", но не указывается нАциональном или региональном, так что, тоже будут вопросы.

На самом деле, это средний украинский бизнес, далеко не олигархический.

Важно Украина сделала первый шаг на пути преодоления олигархата

Под это определение попадет несколько тысяч украинцев. Уточню. Речь не про стоимость бизнеса, а про стоимость активов. Даже не очищенных от долгов, а просто валюта баланса.

А теперь давайте представим себе монополиста общенационального масштаба с активами $85 миллионов, а если вычесть долги, то миллионов так около тридцати.

Как будет происходить "назначение" олигархов

Будет составляться лонг-лист кандидатов.

Затем будет проводиться проверка соответствия критериям

Если есть хотя бы 3 критерия – решение за РНБОУ

решение за РНБОУ Лицо, которое подпадает под критерии будет уведомлено и получит право дать свои пояснения, что бы не считали олигархом.

После чего РНБОУ заседает и коллективно (!) принимает решение.

И информация про "олигарха" вносится в информационный реестр. В реестр, кстати, вносится и полный перечень активов такого "олигарха"

Все)

Про коллективные решения не мне Вам рассказывать.

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Что дальше

Олигархи не могут принимать участие в приватизации

Не могут вносить взносы в политические партии

Тут "

внимание"!

Покажите мне хотя бы одну партию в которую олигархи вносили деньги!

Ни одна партия так и не раскрыла источники финансирования, как бы этого не требовал Закон. Да и те, по кому информация сливалась в СМИ не содержали ни одной известной фамилии.

Опять фикция!

Олигархи не могут финансировать и политическую агитацию. Как б удто раньше это кто-то делал официально.

Чиновники, встречающиеся с олигархами, будут должны заполнять декларацию про контакт с ними (!), кроме случаев официальных мероприятий.

Интересно регулируется вопрос "деловой репутации" покупателей СМИ (чтобы олигархи не сбрасывали на номиналов).

Признаки хорошей деловой репутации

Отсутствие непогашенной судимости

Отсутствие санкций в Украине и во вне (кроме РФ)

Отсутствие ограничений занимать должности (люстрированные - привет!)

Задолженность по налогам от 600 тысяч гривен

Покупка СМИ по заниженной цене (а судьи кто?)

Нарушение налогового, банковского, валютного ценнобумажного законодательсва (привет 99% украинских компаний, которые получали АКТы из налоговой)

Что бы подытожить

Под определение Олигарха можно подвести точно несколько десятков если не сотен украинцев

Понятие деловая репутация приобрело новые краски и, похоже, более 90% украинского бизнеса ее не имеют)

Пострадают ли известные нам олигархи? Вопрос.

Формально, СМИ принадлежат не всем официально.

Формально, никто из них напрямую политиков не финансирует.

Формально, большая приватизация уже подошла к концу.

Тут только Фирташ с ОГХК может попасть. Но давайте будем честными, разве сложно сделать покупку на номинала?

Так что, строгость украинских законов как всегда нивелируется необязательностью их исполнения)

Что позабавило (на самом деле, нет), так это голоса одиозного олигарха за этот закон