Россия создавала аналог Starlink, но система провалилась, – ГУР

Россия пыталась создать собственный аналог спутникового интернета Starlink для использования на фронте. Однако система оказалась нестабильной и не обеспечила военных надежной связью.

Из-за технических проблем оккупанты теряли координацию подразделений и испытывали трудности с управлением войсками. Об этом сообщает ГУР.

Смотрите также Не понимают, где свои, а где чужие: что изменилось у россиян после отключений Starlink

Что известно о российском аналоге Starlink?

По данным украинской разведки, российские военные активно пытались внедрить альтернативную систему спутниковой связи, чтобы уменьшить зависимость от западных технологий. Впрочем, на практике эта система показала низкую эффективность.

Речь идет о перебоях сигнала, нестабильную передачу данных и частые технические сбои, которые не позволяют обеспечить постоянную связь между подразделениями на поле боя.

В ГУР отмечают, что проблемы со связью непосредственно влияют на координацию действий российских войск. Из-за нестабильной системы командиры не могут оперативно передавать приказы, а подразделения – быстро реагировать на изменение ситуации.

Это снижает эффективность управления войсками и затрудняет проведение боевых операций. По оценкам разведки, проблемы с военной связью остаются одним из системных слабых мест российской армии.

Почему россиянам заблокировали Starlink?