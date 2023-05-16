С первого дня оккупации Мариуполя муж Анастасии стал на защиту родной страны, и вся семья оказалась на заводе "Азовсталь". Жена защитника рассказала, что только благодаря украинским военным гражданским удалось выжить.
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Российские фейки о защитниках Мариуполя
Российская пропаганда уже год распространяет тезисы о том, что полк "Азов" во время обороны "Азовстали" прикрывался гражданскими и совершал над ними зверства. Эти рассказы не имеют ничего общего с правдой. Анастасия Михилева вспомнила, как даже в самые трудные времена, когда еды катастрофически не хватало, защитники "Азовстали" делили свои пайки с женщинами и детьми, оказавшимися в бункере завода.
Мой маленький сын находился во влажном, холодном помещении, он не видел ни одного лучика солнца. Каждую ночь мы прощались с жизнью, слышали, как постоянно бомбят "Азовсталь". И только инстинктивное желание сохранить жизнь своему ребенку давало мне силы выстоять. И мы выстояли,
– рассказала Анастасия.
Напомним, что многие защитники "Азовстали" все еще находятся в плену. 6 мая Украине удалось осуществить еще один обмен пленными, и на Родину вернулись 42 защитника и три защитницы завода. Многие из пленных украинских военных вернулись с ранениями и серьезными проблемами со здоровьем. Пока они получают все необходимое лечение и помощь.
Кого из "Азовстали" удалось вернуть из плена
- Украине удалось освободить Евгения Чуднецова с позывным "Чудик" – впервые военный попал в плен еще в начале 2014 года, но ситуация повторилась снова во время полномасштабного вторжения.
- В марте из русского плена удалось вернуть пастора церкви "Хороших перемен" из Мариуполя. Анатолий Волошин прошел "Азовсталь", которую несколько месяцев бомбили россияне, и долгое время собратья считали его погибшим. Во время обороны Мариуполя мужчина был тяжело ранен.
- В феврале Украине удалось провести еще один масштабный обмен пленными. Среди сотни освобожденных военных 63 – защитники "Азовстали". Также удалось вернуть одного гражданского – заместителя мэра оккупированного Энергодара.