З першого дня окупації Маріуполя чоловік Анастасії став на захист рідної країни, і вся родина опинилася на заводі "Азовсталь". Дружина захисника розповіла, що тільки завдяки українським військовим цивільним вдалося вижити.

До теми Божеволіла, – мати бійців "Азову" про те, як загинув старший син, а молодший був на "Азовсталі"

Російські фейки про захисників Маріуполя

Російська пропаганда вже рік розповсюджує тези про те, що полк "Азов" під час оборони "Азовсталі" прикривався цивільними та чинив над ними звірства. Ці розповіді не мають нічого спільного з правдою. Анастасія Міхільова згадала, як навіть у найскрутніші часи, коли їжі катастрофічно не вистачало, захисники "Азовсталі" ділили свої пайки з жінками та дітьми, що опинилися у бункері заводу.

Мій маленький син знаходився в вологому, холодному приміщенні, він не бачив жодного промінчика сонця. Кожної ночі ми прощалися з життям, чули, як постійно бомблять "Азовсталь". І тільки інстинктивне бажання зберегти життя своїй дитині давало мені сил вистояти. І ми вистояли,

– розповіла Анастасія.

Нагадаємо, що багато захисників "Азовсталі" все ще перебувають у полоні. 6 травня Україні вдалося здійснити ще один обмін полоненими, і на Батьківщину повернулися 42 захисники та три захисниці заводу. Багато з полонених українських військових повернулися з пораненнями та серйозними проблемами зі здоров'ям. Наразі вони отримують усе необхідне лікування та допомогу.

Кого з "Азовсталі" вдалося повернути з полону