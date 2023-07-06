Излучала настоящее добро: воспоминания о медийнице Анастасии Сене, которая погибла во Львове

Ракетный удар по Львову по состоянию на вечер 6 июля унес жизни 5 человек. Среди них 32-летняя медийница Анастасия Сенив и ее мама Мирослава Садова.

Официально Анастасия работала в региональном отделении "Укрпочты". Однако с начала вторжения она помогала журналистам издания Varta1 с наполнением сайта на вечерних сменах. Последняя ее смена как медийницы завершилась в полночь 6 июля – за менее чем 3 часа до ракетного удара по Львову.

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Воспоминания об Анастасии Сене

Главная редактор львовского издания Varta1 Роксолана Зинкевич рассказала, что с начала полномасштабного вторжения Анастасия работала ассистенткой журналиста на волонтерских началах, а затем помогала с наполнением сайта на вечерних сменах и полноценно работала на ленте новостей.

Об Анастасии Роксолане Зинкевич вспоминает как о чрезвычайно светлом человеке, который много времени уделял волонтерству и всегда мог прийти на помощь в любой сложной ситуации.

Об Анастасии у нас только невероятно положительные мнения. Это очень светлый человек. Если учесть многих моих знакомых, друзей или близких людей, то именно он был таким человеком, который излучал настоящее добро и хорошую энергетику. Она была очень активной, занималась волонтерством в благотворительном фонде, также была прихожанкой Львовской Катедры. Добрая, отзывчивая девушка, за которой никогда не было никакого негатива,

– рассказала Зинкевич.

В 2009 году Анастасия окончила ІТ колледж Национального университета "Львовская политехника" по специальности "Организация и эксплуатация почтовой связи". Во время учебы была старостой группы. В итоге она закончила обучение с отличием, поступила в Одесскую национальную академию связи им. О. С. Попова, которую закончила с отличием.

Кроме того, Анастасия должна была в ближайшее время выйти замуж и готовилась к свадьбе. Ее жених сейчас шокирован горем.