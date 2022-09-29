Журналистка "Страны" попала в шорт-лист престижной премии: удалось добиться ее исключения
Источник:Thomson Foundation
В этом году сразу двух украинских журналисток номинировали на престижную премию для молодых журналистов от Thomson Foundation. Однако одной из них оказалась Анастасия Товт – журналистка издания "Страна".
Среди 12 имен в списке международной премии есть журналистка hromadske Олеся Бида. Еще одной номинанткой стала журналистка пророссийского и подсанкционного издания "Страна" Анастасия Товт.
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Минкульт обращался об исключении Товт из списка
Главная редактор hromadske Евгения Моторевская накануне сообщила, что журналистка Олеся Бида и команда издания приняли решение не продолжать участие в конкурсе, если Анастасия Товт из "Страна.ua" не будет оттуда исключена.
Олеся Бида вместе с редакцией приняла решение не продолжать участие в конкурсе, если организаторы в ближайшее время не исключат корреспонденту пророссийского медиа, годами дискредитировавшую Украину. Важны ли для журналистов и медиа такие премии? Несомненно. Это показатель качества и дополнительная мотивация команды. Но достоинство важнее,
– подчеркнула Моторевская.
Впоследствии в Министерстве культуры и информационной политики также возмутились, что журналистка подсанкционного издания оказалась в шорт-листе престижной премии. Поэтому Минкульт направил обращение, после которого Thomson Foundation решили исключить Анастасию Товт из шорт-листа.