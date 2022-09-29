Серед 12 імен у списку міжнародної премії є журналістка hromadske Олеся Біда. Ще однією номінанткою стала журналістка проросійського та підсанкційного видання "Страна" Анастасія Товт.

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Головна редакторка hromadske Євгенія Моторевська напередодні повідомила, що журналістка Олеся Біда та команда видання ухвалила рішення не продовжувати участь у конкурсі, якщо Анастасія Товт з видання "Страна.ua" не буде звідти виключена.

Олеся Біда разом з редакцією прийняла рішення не продовжувати участь в конкурсі, якщо організатори найближчим часом не виключать дописувачку проросійського медіа, яке роками дискредитувало Україну. Чи важливі для журналістів і медіа такі премії? Безсумнівно. Це показник якості і додаткова мотивація для команди. Але гідність важливіша,

– наголосила Моторевська.

Згодом у Міністерстві культури та інформаційної політики також обурилися тим, що журналістка підсанкційного видання опинилася у шорт-листі престижної премії. Тому Мінкульт скерував звернення, після якого Thomson Foundation вирішили таки виключити Анастасію Товт з шорт-листа.

Зверніть увагу! 20 серпня 2021 року РНБО ввела санкції проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви та заблокувала сайт на території України. Тоді ж під санкції потрапили пропагандисти Анатолій та Ольга Шарії та керівник бойовиків на Донбасі денис пушилін.