Как умер "украинский Фаберже" Анатолий Бойко?

Игорь Паленка отметил, что Анатолий Бойко был талантливым художником, чье творчество прославляло Владимир далеко за его пределами.

Он имеет многочисленные награды и отличия – среди которых медали и грамоты Верховной Рады Украины, награды за заслуги перед городом, почетные ордена и звания, международные награды в сфере культурной дипломатии,

– указал глава общины.

Пресс-секретарь горсовета в комментарии Общественному рассказала, что Анатолий Бойко умер в результате болезни. До этого он пережил несколько инсультов.

Известно, что Анатолий Бойко закончил Дубновское профессиональное училище по профессиям резчик по дереву и художник-дизайнер. За время творчества он овладел рядом художественных техник, а также стал автором уникальной техники бурения яичной скорлупы. Его техника росписи металлом по яичной скорлупе оказалась уникальной и до сих пор неизвестной ни в одной стране.

В апреле 2021 года Анатолий Бойко установил два мировых рекорда по сверлению отверстий в курином и гусином яйцах. В курином яйце он просверлил 33 тысячи отверстий диаметром 0,15 миллиметра, а в гусином – почти 53 тысячи отверстий диаметром в 0,2 миллиметра.