Нардепу Гунько смягчили приговор по делу о взятке: сколько лет назначила апелляция
- Апелляционная палата ВАКС сократила приговор нардепу Анатолию Гунько с 7 до 4 лет, переквалифицировав обвинение на злоупотребление влиянием.
- Гунько вместе с сообщниками требовали взятку за доступ к государственным землям, общей суммой 221 тысячу долларов с задатком 85 тысяч.
Апелляционная палата ВАКС смягчила приговор народному депутату Анатолию Гунько. Она сократила срок заключения с 7 до 4 лет и переквалифицировала обвинение на злоупотребление влиянием. Нардеп с сообщниками требовали деньги за доступ к государственным землям.
Об этом пишут Центр противодействия коррупции и Служба безопасности Украины.
Читайте также Совсем не на службе: где сейчас Ермак и чем занимается
Что известно об изменении приговора нардепу Гунько?
Апелляция Высшего антикоррупционного суда частично изменила приговор народному депутату Анатолию Гунько. 7 лет лишения свободы изменилось на 4.
Ранее первая инстанция ВАКС обвинила Анатолия Гунько в подстрекательстве дать взятку и мошенничестве. Однако сейчас переквалифицировали его действия злоупотребление влиянием, чем частично удовлетворили жалобу защитников Гунько.
По версии НАБУ и САП, Гунько был в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником. Они требовали и в конце получили деньги от представителя аграрной фирмы "Агроформ-2019". Взятку требовали в обмен на разрешение обрабатывать государственные земли. Чтобы решить вопрос, нардеп должен был задействовать личные связи в госучреждениях.
При этом за каждый гектар земли необходимо было заплатить 130 долларов. В целом речь шла о 221 тысяче долларов, из которых необходимо было передать задаток в 85 тысяч долларов,
– говорится в сообщении ЦПК.
Нардепа взяли под стражу прямо в зале суда. Он потерял депутатский мандат сразу после решения суда. Приговор подтвердила коллегия судей АП ВАКС Дмитрий Михайленко, Инна Калугина и Александр Семенников.
Производство по Колесниченко остановили в ноябре 2024 года из-за его мобилизации.
Интересно, что Гунько несмотря на наличие приговора суда первой инстанции, правительство включило его в рабочую группу по вопросам реформирования адвокатуры.
Какой был приговор первого суда?
- Анатолию Гунько назначили семь лет заключения с полной конфискацией имущества, а также на три года лишили права занимать государственные должности и баллотироваться в органы публичной власти.
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что приговор ВАКС вступит в силу через 30 дней после объявления, если его не обжалуют. Однако Гунько уже подал апелляцию.
- Во время допроса нардеп признал факт получения взятки, хотя его защита утверждала, что его спровоцировали. Прокурор настаивал на более суровом наказании – восьми годах заключения.