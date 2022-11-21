Рискуя собой, вывозил людей в лодке: Зеленский наградил смелого мужчину из Херсонской области

В поселке Архангельское, во время русской оккупации, мужчина помогал эвакуировать людей. Он транспортировал земляков на собственной лодке.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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Помогал разведчикам

Смелого украинца из Архангельского зовут Анатолий Майстренко. Он основатель фермерского хозяйства "Южное", а ныне пенсионер. Мужчина рисковал жизнью и на собственной лодке несколько месяцев возил через реку Ингулец людей, спасавшихся от российских захватчиков.

На временно оккупированные территории Анатолий Витальевич доставлял разведчиков и гуманитарные грузы, – отметил Янушевич.

За это президент Украины Владимир Зеленский наградил Анатолия орденом "За мужество" ІІІ степени.

Кого еще наградил президент

На сайте Президента Украины опубликовали указ о награждении государственными наградами за гражданское мужество и самоотверженность семи украинцев. Двое из них были награждены посмертно.

Президент принял решение наградить орденом За заслуги III степени жителя г. Снигиревка Николаевской области Виктора Тодорова и пенсионера из Черновицкой области Николая Шевчука.

Ордена "За мужество" ІІІ степени получили:

предпринимательница из Тростянца Сумской области Виктория Иванова (посмертно);

врач Изюмской центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Харьковской области Юрия Кузнецова;

тренер-преподаватель спортивного клуба "Олимпиец" Боромлянского сельского совета Сумской области Сергея Проневича (посмертно);

великобудищанский сельский голова Миргородского района Полтавской области Николай Шаблий.

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Пенсионер из Буковины отдал все сбережения на ВСУ

Николай Шевчук отдал на ВСУ все деньги , которые сэкономил за свою жизнь – 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. За это президент Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.