Во время публичного мероприятия Анатолий Носатый прервал журналистку издания NewsMaker, которая попыталась задать ему вопрос на русском языке.

Языковой инцидент в Молдове

Репортерша начала свое обращение со слов "Господин Носатый, скажите нам" на русском языке, однако глава оборонного ведомства сразу остановил ее фразой на румынском: "Я вас не понимаю".

После такой реакции чиновника журналистка была вынуждена повторить свой вопрос уже на румынском языке.

Большое спасибо, что вы говорите на государственном языке – румынском. Вы очень хорошо им владеете,

– поблагодарил Носатый и только после этого ответил по существу.

Журналисты NewsMaker, освещая инцидент, обратили внимание на официальное резюме чиновника, опубликованное на сайте правительства Молдовы. Там указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.

Также в биографии Носатого указано, что в 1990-х годах он четыре года проходил военную подготовку в Украине, в частности осваивал курс тактической разведки в Киевском высшем общевойсковом командном училище и курс пехотной подготовки в Одессе.

Анатолий Носатый занимает пост министра обороны Молдовы с 2021 года.

Напомним, что 9 августа в Молдове прогремел мощный взрыв в районе населенного пункта Крокмаз. Оказалось, что беспилотник врезался в дерево, а его обломки разлетелись вокруг и повредили крыши и пристройки нескольких жилых домов.

Носатый отметил, что по предварительным данным это российский дрон, и подчеркнул, что Россия угрожает безопасности Молдовы.