Під час публічного заходу Анатолій Носатий перервав журналістку видання NewsMaker, яка спробувала поставити йому запитання російською мовою.

Мовний інцидент у Молдові

Репортерка почала звернення зі слів "Пане Носатий, скажіть нам" російською, однак очільник оборонного відомства одразу зупинив її фразою румунською: "Я вас не розумію".

Після такої реакції урядовця журналістка була змушена повторити своє запитання вже румунською мовою.

Дуже дякую, що ви розмовляєте державною мовою – румунською. Ви дуже добре нею володієте,

– подякував Носатий і лише після цього відповів по суті.

Журналісти NewsMaker, висвітлюючи інцидент, звернули увагу на офіційне резюме посадовця, оприлюднене на сайті уряду Молдови. Там вказано, що він володіє румунською, англійською та російською мовами.

Також у біографії Носатого зазначено, що у 1990-х роках він 4 роки проходив військову підготовку в Україні, зокрема опановував курс тактичної розвідки у Київському вищому загальновійськовому командному училищі та курс піхотної підготовки в Одесі.

Анатолій Носатий обіймає посаду міністра оборони Молдови ще з 2021 року.

Нагадаємо, що 9 серпня у Молдові пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Крокмаз. Виявилося, що це безпілотник врізався у дерево, а його уламки розлетілися навколо і пошкодили дахи та прибудови кількох житлових будинків.

Носатий зазначив, що це попередньо російський дрон, і наголосив, що Росія загрожує безпеці Молдови.