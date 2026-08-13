Під час публічного заходу Анатолій Носатий перервав журналістку видання NewsMaker, яка спробувала поставити йому запитання російською мовою.

Мовний інцидент у Молдові

Репортерка почала звернення зі слів "Пане Носатий, скажіть нам" російською, однак очільник оборонного відомства одразу зупинив її фразою румунською: "Я вас не розумію".

Після такої реакції урядовця журналістка була змушена повторити своє запитання вже румунською мовою.

Дуже дякую, що ви розмовляєте державною мовою – румунською. Ви дуже добре нею володієте,
– подякував Носатий і лише після цього відповів по суті.

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Журналісти NewsMaker, висвітлюючи інцидент, звернули увагу на офіційне резюме посадовця, оприлюднене на сайті уряду Молдови. Там вказано, що він володіє румунською, англійською та російською мовами.

Також у біографії Носатого зазначено, що у 1990-х роках він 4 роки проходив військову підготовку в Україні, зокрема опановував курс тактичної розвідки у Київському вищому загальновійськовому командному училищі та курс піхотної підготовки в Одесі.

Анатолій Носатий обіймає посаду міністра оборони Молдови ще з 2021 року.

Нагадаємо, що 9 серпня у Молдові пролунав потужний вибух у районі населеного пункту Крокмаз. Виявилося, що це безпілотник врізався у дерево, а його уламки розлетілися навколо і пошкодили дахи та прибудови кількох житлових будинків.

Носатий зазначив, що це попередньо російський дрон, і наголосив, що Росія загрожує безпеці Молдови.