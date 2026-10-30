На щите в Луцке возвращается защитник Анатолий Парфенюк

На войне погиб житель Луцка Анатолий Парфенюк. Его жизнь оборвалась в результате минометного обстрела в Донецкой области.

Трагическую новость сообщил Луцкий городской совет.

Что известно о погибшем защитнике?

Анатолий Владимирович Парфенюк родился 24 ноября 1976 года в Луцке.

Образование он получил в местной школе № 22, после чего обучился на электромонтера в профессиональном училище.

В течение длительного времени мужчина работал на предприятии "Луцкводоканал", а также в компании "Модерн-Экспо".

Анатолий Парфенюк погиб во время минометного обстрела со стороны противника в районе населенного пункта Торецк Бахмутского района Донецкой области 12 сентября 2024 года.

У погибшего защитника осталась семья: мама Елена Алексеевна, жена Инна Анатольевна и две дочери – София и Алина.

Мы разделяем боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби,

– говорится в сообщении горсовета.

Ранее стало известно о гибели в Херсоне военного и журналиста из Олешек Владимира Обертаса. В начале полномасштабного вторжения мужчина вступил в ряды Сил обороны Украины. Сначала он управлял дронами, а впоследствии стал пресс-офицером 34-й отдельной бригады морской пехоты.

Владимир сопровождал журналистов в Херсоне, когда произошел взрыв. Предположительно, причиной могло стать взрывное устройство.