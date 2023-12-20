Квартиры в столице и земля под Киевом: как живет новый глава полиции Киевской области

Глава полиции Киевской области Анатолий Щадило владеет имуществом на десятки миллионов гривен. В его собственности земельные участки под Киевом, несколько квартир в Киеве и водный транспорт.

Семья Анатолия Щадила имеет 4 квартиры в столице, паркоместа, земельные участки рядом с Киевом и даже две лодки.

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Имущество нового главы полиции Киевской области

Согласно материалам расследования "Полицейский парадайз", двухкомнатную квартиру в центре Киева по улице Сечевых стрельцов жена генерала Ирина Щадило приобрела в 2011 году менее чем за 100 тысяч гривен.

Соответствующая информация содержится в реестре прав на недвижимое имущество. Щадило на тот момент работал в налоговой милиции Киева.

Однако, как отмечает издание, это совсем не соответствует действительности. Стоимость одного квадратного метра в Киеве в 2011 году стартовала от 1 800 долларов. В тот момент стоимость доллара была 8 гривен.

Даже если не принимать во внимание элитный район и статус памятника архитектуры местного значения самого дома, то минимальная стоимость жилья в то время составляла более миллиона гривен.

Элитное состояние генерала Щадило: смотрите видео

Еще одна квартира в соседнем доме на Сечевых стрельцов входит в собственность старшего сына генерала Александра. 25-летний парень приобрел 85 квадратов в центре города в 2020 году. Тогда такое жилье обошлось в районе 4 миллионов гривен.

По данным расследования, в своей декларации Щадило указывает еще две квартиры в Киеве – на 125 и 130 квадратных метров – и два паркоместа. И еще четыре земельных участка – в селе Процев.

Эти имения не единственные в собственности главы полиции Киевской области. Кроме этого, Анатолий Щадило имеет под Киевом 50 соток земли, где построено поместье на 250 квадратов с баней, теннисным кортом и эллингом.

Такую роскошь для руководителя полиции Киевской области строили в 2014 – 2017 годах.

По данным расследования, согласно декларации полицейского, три участка почти на 50 соток в селе Процев под Киевом Щадило купил в разное время примерно за 300 000 гривен. Журналисты сообщают, что сейчас рядом с имением генерала купить голый участок земли под застройку в 6 соток дешевле, чем за 20 000 долларов, просто невозможно.

Во владениях есть и водный транспорт

У Анатолия Щадило есть катер SILVER HAWK 540, который приобрели в 2007 году и которій задекларирован за 50 тысяч гривен. Впрочем, сейчас подобные лодки стоят 20 тысяч долларов.

В издании отмечают, что есть еще одно водное средство, зарегистрированное на Анатолия Щадило в государственном реестре судоходства Украины. Однако оно не внесено в его декларацию. Речь идет о лодке Islamorada 21. Сейчас такую можно купить за 24 тысячи евро.

Все это имущество, которое есть у Щадила, трудно объяснить зарплатой генерала. Как отметили в hromadske, официальные доходы семьи Щадила за 4 года (2017 – 2020 годы) не достигли 2,5 миллиона гривен. Их едва хватило бы на одну квартиру в Киеве.

Что известно о генерале Анатолии Щадило: коротко

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский 11 сентября представил личному составу главу полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

Щадило заявил, что продолжит поддерживать в области порядок и создание среды безопасности для граждан.

Весьма интересно, что на сайте Национальной полиции Киевской области нет никаких биографических данных о новом главе полиции Киевской области Анатолии Щадило.

Издание hromadske обратилось к Анатолию Щадило с вопросом о том, сколько стоило все это имущество и откуда на него взялись средства. Генерал пообещал дать ответ в письменном виде.