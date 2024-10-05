Россия отозвала своего посла из США

Страна-агрессор объявила о завершении "командировки" своего посла в США Анатолия Антонова. Дипломата уже ждут в Москве.

Об отзыве российского посла из Вашингтона российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства России в США. Отмечается, что он уже вскоре улетает в Москву.

Смотрите также В МИД России пригрозили США ядерными испытаниями

Россия забрала своего посла из США

Пока неизвестно, кто именно заменит Анатолия Антонова на посту посла России в США. Напомним, что Антонов возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

Ранее Антонова уже отзывали в Москву. Это произошло весной 2021 года после того, как Джо Байден в интервью утвердительно ответил, что считает Путина убийцей. Зеркальное действие США состоялось через месяц. Тогда Россию покинул американский посол Джон Салливан.

В июне 2021 года во время встречи Байден и Путин договорились вернуть послов. 20 июня 2021 года Антонов вылетел обратно в США.

На фоне так называемых президентских выборов в России в марте 2024 года Антонов жаловался, что его посольство получило ряд угроз.