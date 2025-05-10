Малюк уволил с должности спецслужащего СБУ Лойфа после расследования журналистов
- Анатолий Лойф, руководитель управления контрразведывательного обеспечения, уволен с должности решением главы СБУ Василия Малюка.
- Увольнение произошло после расследования, которое выявило участие спецслужащих в праздновании дня рождения лица, связанного с подсанкционной букмекерской конторой.
Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности. Решение принял глава СБУ.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
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Что известно об увольнении Лойфа
Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.
В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что решение об увольнении принял лично председатель СБУ Василий Малюк.
Анатолий Лойф, руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины,
– сообщили в пресс-службе.
Заметим, что перед этим УП опубликовала расследование о спецслужащих СБУ, которые праздновали день рождения Константина Коломийца, занимающегося охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова. Среди них в частности фигурировал Анатолий Лойф.
Напомним, что накануне также стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Задержанными оказались два бывших украинских военных.