Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что вся экономика страны-агрессора сосредотачивается на существовании этих приоритетных отраслей. Все основные ресурсы россияне сосредоточат на этом направлении. Отметим, что Белоусова назначили 12 мая.

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"Это – экономика войны на истощение. Приход сейчас на должность главы оборонного ведомства человека, который не является кадровым военным, который в лучшем случае имеет военную кафедру, свидетельствует о коренном переформатировании тех процессов, которые, по мнению Путина, должны происходить в оборонном ведомстве", – отметил Пендзин.

Что это означает для Украины

Это означает модель существования России – как СССР в последние десятилетия. Говорится о модели гонки вооружения и наращивания военной силы. А для Украины – это война вдолгую. Это создает очень серьезные вызовы для украинской экономической модели. Она должна перестраиваться относительно приоритетов – сохранения страны и работы на ВСУ.

С очень быстрой войны, как думали себе россияне, эта война превращается в очень долгий процесс. Это вызовы и для Украины, и для Европейского Союза, потому что Европа должна также в корне менять свои подходы,

– сказал экономист.

Между тем европейцы уже начинают понимать, что без серьезного вложения в ВПК дальше существовать невозможно. Сейчас в корне меняется система мировой безопасности.

"Мир точно уже не будет таким, которым он был до 24 февраля 2022-го года", – добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Экономические предпочтения Белоусова

Андрей Белоусов – выпускник экономического факультета Московского государственного университета. Он закончил обучение примерно в то же время, как и глава центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Это команда, которая в свое время была подготовлена специалистами, которым вкладывался в голову вопрос по развитию экономики России – тогдашнего Советского Союза. Они являются сторонниками достаточно жесткой экономической модели – командно-административной экономики", – сказал экономист.

Кадровые изменения в России