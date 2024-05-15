Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что вся экономика страны-агрессора сосредотачивается на существовании этих приоритетных отраслей. Все основные ресурсы россияне сосредоточат на этом направлении. Отметим, что Белоусова назначили 12 мая.
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"Это – экономика войны на истощение. Приход сейчас на должность главы оборонного ведомства человека, который не является кадровым военным, который в лучшем случае имеет военную кафедру, свидетельствует о коренном переформатировании тех процессов, которые, по мнению Путина, должны происходить в оборонном ведомстве", – отметил Пендзин.
Что это означает для Украины
Это означает модель существования России – как СССР в последние десятилетия. Говорится о модели гонки вооружения и наращивания военной силы. А для Украины – это война вдолгую. Это создает очень серьезные вызовы для украинской экономической модели. Она должна перестраиваться относительно приоритетов – сохранения страны и работы на ВСУ.
С очень быстрой войны, как думали себе россияне, эта война превращается в очень долгий процесс. Это вызовы и для Украины, и для Европейского Союза, потому что Европа должна также в корне менять свои подходы,
– сказал экономист.
Между тем европейцы уже начинают понимать, что без серьезного вложения в ВПК дальше существовать невозможно. Сейчас в корне меняется система мировой безопасности.
"Мир точно уже не будет таким, которым он был до 24 февраля 2022-го года", – добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
Экономические предпочтения Белоусова
Андрей Белоусов – выпускник экономического факультета Московского государственного университета. Он закончил обучение примерно в то же время, как и глава центробанка России Эльвира Набиуллина.
"Это команда, которая в свое время была подготовлена специалистами, которым вкладывался в голову вопрос по развитию экономики России – тогдашнего Советского Союза. Они являются сторонниками достаточно жесткой экономической модели – командно-административной экономики", – сказал экономист.
Кадровые изменения в России
- Путин 12 мая уволил Сергея Шойгу с должности главы оборонного ведомства. На его место он назначил Андрея Белоусова. До этого он был первым заместителем председателя правительства страны-агрессора.
- Шойгу тем временем назначили секретарем совбеза России вместо Николая Патрушева. А последний будет занимать должность помощника Владимира Путина.
- В The Times отметили, что одна из причин отставок Шойгу в том, что власть нуждалась в хорошем менеджере в минобороны. Мол, России надо эффективное производство вооружения и оптимальное удовлетворение военных потребностей.