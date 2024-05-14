Оппозиционный журналист, редактор издания “The Insider” Тимур Олевский сказал 24 Каналу, что Андрей Белоусов является одним из тех, кто смог удержать российскую экономику от падения во время введения западных санкций. Также он был идеологом отделения российской экономики от Запада.

Важно Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу

Возможно будет меньше экономического бардака

Белоусов обосновал, если российская экономика будет производить внутри все необходимое для жизнедеятельности страны, она сможет выстоять и пытаться проводить собственную суверенную политику.

Ему это более или менее удалось. Он является специфическим и эффективным человеком. Если выбирать, что лучше для Украины – Шойгу или Белоусов, то первый был лучше,

– отметил журналист.

С другой стороны есть мнение, что поскольку Белоусов не военный министр, то это означает, что война в Украине подходит к стадии накопления паритета, а не наступления.

Хочется верить в это, потому что обычно россияне рассуждают проще. Если принято это дальновидное решение, тогда гражданский министр будет заниматься тем, чтобы не разворовывали деньги в его ведомстве, а военные в генштабе будут осуществлять руководство армией,

– отметил Олевский.

Под управлением Белоусова, по его мнению, российская армия наверняка станет крепче, потому что там будет меньше экономического бардака. В то же время есть надежда, что это делается для паритета и длительного противостояния с НАТО, а не для того, чтобы осуществить прорывную реформу и "взять Киев за 3 дня".

"Потому, что после того состояния, в котором сейчас находится российская армия, после вреда, который нанесен ее агрессивными действиями и потерями, за условные 3 месяца невозможно превратить ее в "сильную и боеспособную". Это длительная, методическая работа", – уверен Тимур Олевский.

Справка. Андрей Белоусов является экономистом, как и его отец, который разрабатывал экономические реформы во времена Советского Союза. В разное время Белоусов работал внештатным советником премьер-министра, заместителем министра экономического развития и торговли, директором Департамента экономики и финансов правительства, и даже министром экономического развития. Также он был помощником президента и первым вице-премьером. Белоусов поддержал аннексию Крыма в 2014 году и именно он, по информации издания The Insider, обосновал Путину, что Россия выстоит под западными санкциями, если оккупирует Крым.

Больше о перестановках в российской власти