Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що Андрєй Бєлоусов є одним з тих людей, який зміг утримати російську економіку від падіння під час застосування західних санкцій. Також він був ідеологом відокремлення російської економіки від Заходу.

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Може буде менше економічного бардака

Бєлоусов обґрунтував, якщо російська економіка буди виробляти всередині все необхідне для життєдіяльності країни, вона зможе вистояти та намагатися проводити власну суверенну політику.

Йому це більш-менш вдалося. Він є специфічною та ефективною людиною. Якщо обирати, що краще для України – Шойгу чи Бєлоусов, то перший був краще,

– зауважив журналіст.

З іншого боку є думка, що оскільки Бєлоусов не військовий міністр, то це означає, що війна в Україні підходить до стадії накопичення паритету, а не наступу.

Хочеться вірити в це, тому що зазвичай росіяни розмірковують простіше. Якщо ухвалене це далекоглядне рішення, тоді цивільний міністр буде займатися тим, щоб не розкрадали гроші в його відомстві, а військові у генштабі будуть здійснювати керівництво армією,

– зазначив Олевський.

За керуванням Бєлоусова, на його думку, російська армія напевно стане міцнішою, тому що там буде менше економічного бардака. Водночас є сподівання, що це робиться задля паритету та тривалого протистояння з НАТО, а не для того, щоб здійснити проривну реформу і" взяти Київ за 3 дні".

"Тому, що після того стану, в якому зараз перебуває російська армія, після шкоди, яку завдано її агресивними діями та втратами, за умовних 3 місяці неможливо перетворити її на "сильну та боєздатну". Це тривала, методична робота", – впевнений Тимур Олевський.

Довідка. Андрєй Бєлоусов є економістом, як і його батько, який розробляв економічні реформи за часів Радянського Союзу. У різні часи Бєлоусов працював позаштатним радником прем'єр-міністра, заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, директором Департаменту економіки та фінансів уряду, та навіть міністром економічного розвитку. Також він був помічником президента та першим віцепрем'єром. Бєлоусов підтримав анексію Криму у 2014 році і саме він, за інформацією видання The Insider, обґрунтував Путіну, що Росія вистоїть під західними санкціями, якщо окупує Крим.

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