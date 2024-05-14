Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що Андрєй Бєлоусов є одним з тих людей, який зміг утримати російську економіку від падіння під час застосування західних санкцій. Також він був ідеологом відокремлення російської економіки від Заходу.
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Може буде менше економічного бардака
Бєлоусов обґрунтував, якщо російська економіка буди виробляти всередині все необхідне для життєдіяльності країни, вона зможе вистояти та намагатися проводити власну суверенну політику.
Йому це більш-менш вдалося. Він є специфічною та ефективною людиною. Якщо обирати, що краще для України – Шойгу чи Бєлоусов, то перший був краще,
– зауважив журналіст.
З іншого боку є думка, що оскільки Бєлоусов не військовий міністр, то це означає, що війна в Україні підходить до стадії накопичення паритету, а не наступу.
Хочеться вірити в це, тому що зазвичай росіяни розмірковують простіше. Якщо ухвалене це далекоглядне рішення, тоді цивільний міністр буде займатися тим, щоб не розкрадали гроші в його відомстві, а військові у генштабі будуть здійснювати керівництво армією,
– зазначив Олевський.
За керуванням Бєлоусова, на його думку, російська армія напевно стане міцнішою, тому що там буде менше економічного бардака. Водночас є сподівання, що це робиться задля паритету та тривалого протистояння з НАТО, а не для того, щоб здійснити проривну реформу і" взяти Київ за 3 дні".
"Тому, що після того стану, в якому зараз перебуває російська армія, після шкоди, яку завдано її агресивними діями та втратами, за умовних 3 місяці неможливо перетворити її на "сильну та боєздатну". Це тривала, методична робота", – впевнений Тимур Олевський.
Більше про перестановки в російській владі
- Після так званої інавгурації Владіміра Путіна на п'ятий президентський термін, в російському уряді та інших державних структурах відбулись перестановки. Зокрема, Сєргєй Шойгу пішов з посади міністра оборони. Його звільнення може бути пов'язано з арештом заступника міністра оборони Тимура Іванова за отримання хабаря.
- Водночас Шойгу обійняв нову посаду – секретаря Ради безпеки, а новим міністром оборони назначено 65-річного економіста Андрєя Бєлоусова.
- Ніколай Патрушев, який обіймав посаду секретаря Ради безпеки, став помічником президента, а його син – Дмітрій, пішов з посади міністра сільського господарства, ставши віцепрем'єром.
- Також нове місце дістав ексгубернатор Тульської області та колишній охоронець Путіна – Алексєй Дюмін. Він також став помічником президента.
- Крім того, на своїх посадах залишились, зокрема, Антон Вайно – керівник адміністрації президента, Алєксєй Громов та Сєргєй Кирієнко – перші заступники керівника АП і Дмітрій Пєсков – прессекретар президента.