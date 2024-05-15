Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що уся економіка країни-агресорки зосереджується на існуванні цих пріоритетних галузей. Усі основні ресурси росіяни зосередять на цьому напрямку. Зазначимо, що Бєлоусова призначили 12 травня.

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"Це – економіка війни на виснаження. Прихід нині на посаду голови оборонного відомства людини, яка не є кадровим військовим, яка в кращому випадку має військову кафедру, свідчить про докорінне переформатування тих процесів, які, на думку Путіна, мають відбуватися в оборонному відомстві", – наголосив Пендзин.

Що це означає для України

Це означає модель існування Росії – як СРСР в останні десятиріччя. Мовиться про модель гонки озброєння та нарощування військової сили. А для України – це війна вдовгу. Це робить дуже серйозні виклики для української економічної моделі. Вона має перебудовуватися щодо пріоритетів – збереження країни та роботи на ЗСУ.

З дуже швидкої війни, як думали собі росіяни, ця війна перетворюється на дуже довгий процес. Це виклики й для України, і для Європейського Союзу, тому що Європа має також докорінно міняти свої підходи,

– сказав економіст.

Тим часом європейці уже починають розуміти, що без серйозного вкладання у ВПК далі існувати неможливо. Нині докорінно змінюється система світової безпеки.

"Світ точно вже не буде таким, який він був до 24 лютого 2022-го року", – додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Економічні уподобання Бєлоусова

Андрєй Бєлоусов – випускник економічного факультету Московського державного університету. Він закінчив навчання приблизно у той же час, як і голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.

"Це команда, яка свого часу була підготовлена фахівцями, яким вкладалося в голову питання щодо розвитку економіки Росії – тодішнього Радянського Союзу. Вони є прихильниками достатньо жорсткої економічної моделі – командно-адміністративної економіки", – сказав економіст.

Кадрові зміни в Росії