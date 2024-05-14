Перестановки в России: какие основные задачи нового министра обороны

Владимир Путин назначил новым министром обороны России Андрея Белоусова. В свою очередь, Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности России, заменив там Николая Патрушева. Эти перестановки начались через некоторое время после завершения так называемых президентских выборов.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что с должности министра обороны сместили очень старого, преданного и лояльного к Владимиру Путину чиновника Сергея Шойгу, с которым он и в тундру ходил, и траву заваривал на Валдае, и даже ходил в походы. Однако это не впервые, когда карьера Сергея Шойгу идет вниз.

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Для Шойгу это не впервые

Иван Ступак отметил, что в жизни Шойгу уже был период, когда его увольняли с должности руководителя государственной службы чрезвычайных ситуаций России. Вместо этого Путин "бросил" его на позицию губернатора Московской области.

По меркам российской вертикали, это было действительно понижение. Но Шойгу воспринял это назначение с пониманием и вообще не выказал никакого недовольства. Как писали обозреватели того времени, Путин это очень оценил – и Шойгу через небольшой промежуток времени "достали из колоды" и назначили на должность министра обороны России, которую он занимал с 2012 года, то есть очень давно,

– сказал Иван Ступак.

Он не исключает, что Сергея Шойгу могут снова вернуть на активные позиции после отбрасывания на должность секретаря Совбеза. Однако пока вместо Шойгу назначили Андрея Белоусова, который уже ранее появлялся в первом ряду в 2023 году.

Тогда россияне делали торжественное собрание в Кремле по поводу "присоединения" к России Херсонской и Запорожской областей. Андрей Белоусов стоял ближе к центру, чем представитель Путина Дмитрий Песков, то есть уже тогда было понятно, что его позиции в этой вертикальной власти гораздо сильнее, чем у Пескова.

Все – для путинской администрации

Андрей Белоусов – гражданский, теоретик, ученый, экономист. До последнего времени он занимал должность помощника Путина по экономическим вопросам и был в правительстве.

Сейчас его основные задачи – подправить всю российскую экономику, чтобы она работала в военное положение на военных рельсах; выплачивать вовремя льготы российским военным; выделять вовремя жилье и делать карьерные лифты российским военнослужащим, которые уже отвоевали в так называемой СВО,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступан отметил, что новый министр обороны на войну влиять не будет, потому что есть начальник генерального штаба, который занимается всем планированием. Поэтому основная цель Андрея Белоусова – упорядочить денежные потоки так, чтобы все было, как нужно путинской администрации.

Что предшествовало увольнению Шойгу