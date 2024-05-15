Среди военных не все поддержали такие перестановки в правительстве. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что среди недовольных большое количество людей с генеральскими погонами.

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Почему нового министра не воспринимают военные

"Раскол путинских элит начался давно и он успешно продолжается. Мне очень нравится то, что происходит вокруг министерства обороны, потому что там сейчас обострение со стороны военных. Они уже "приклеили" несколько "ярлыков" своему начальнику. Его обзывают бухгалтером и счетоводом", – рассказал Ростислав Мурзагулов.

Такие насмешки понятны, ведь новым министром обороны стал экономист Андрей Белоусов, который никогда не имел отношения к военному делу. Трудно представить, как человек, который постоянно сидел в кабинетах, будет справляться с такими задачами. Особенно, если в его подчинении тысячи неугомонных людей с генеральскими погонами. Непонятно, как Белоусов с этим справится.

Например, стоят 300 бронетранспортеров. Ежедневно на их обслуживание какой-то генерал списывает миллионы рублей. Как Белоусов проверит, действительно ли смазывали маслом эти машины. Поэтому, думаю, хищения в российской армии продолжатся дальше с большим успехом,

– заметил общественный деятель.

Вполне вероятно, что нового главу минобороны очень быстро возненавидят, потому что он будет пытаться остановить хищения, но это ему не удастся. Поэтому все дальше будут называть его "бухгалтером" и не будут выполнять его приказы. Можно предположить, что карьера Белоусова на новой должности будет достаточно короткой, а раскол среди элит будет только расширяться.

Вероятно, раскол будет и среди молодых российских военных, которые не хотят сидеть на скамье подсудимых. Они имели возможность ездить за границу, видеть другую жизнь и еще не прониклись духом "русского мира", как их старшие коллеги.

Назначение экономиста на должность главы минобороны означает, что Россия полностью перестраивается на военную экономику. Это точно не понравится всем, даже тем, кто сейчас у власти. Ведь не все зарабатывали на войне, многие хотели, чтобы все это наконец закончилось,

– подытожил Мурзагулов.

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