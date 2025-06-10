Мать узнала сына на видео в плену: 22-летний военный из Калуша вернулся домой
- 22-летний Андрей Бинык из Калуша, который был в российском плену с февраля 2025, вернулся домой 9 июня 2025 года.
- Андрей пропал без вести в районе села Янтарное, и его освобождение стало символом надежды для общества Калуша.
После возвращения его ждет реабилитация и восстановление, а также воссоединение с семьей.
Защитник Андрей Бинык пропал без вести во время боев в Донецкой области еще в феврале. Через несколько месяцев его увидели на видео в плену, а 9 июня он наконец вернулся домой.
9 июня 2025 года из российского плена вернулся боец 71 отдельной егерской бригады Андрей Бинык. Он без вести пропал с 10 февраля в районе села Янтарное, Покровского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Калушского городского голову Андрея Найду.
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Его ждали дома почти четыре года
Андрею 22 года, он родом из Калуша. Учился в лицее №4, потом в ВПУ №7. Занимался спортом и еще совсем юным пошел на срочную службу. В 2023 году подписал контракт и служил в 71 егерской бригаде ДШВ ВСУ. В декабре 2024 году был в зоне боевых действий в Донецкой области. Последний раз вышел на связь 28 января, предупредив, что может исчезнуть. Впоследствии 10 февраля пропал без вести в районе села Янтарное, Покровского района.
Только через некоторое время семья увидела его на видео в плену. Этот момент стал единственной надеждой для матери, которая ждала сына день и ночь.
Символ надежды стал реальностью
9 июня стало известно об освобождении Андрея из плена. Его история стала знаковой для всей общины.
Очень волнующая новость для всей общины! Среди освобожденных украинских воинов — наш земляк, житель громады Андрей Бинык. После тяжелых испытаний он наконец дома. Живой. Свободный.
— отметил Андрей Найда.
На Аллее веры и надежды в Калуше до сих пор есть баннер с фото Андрея. Скоро он сможет снять его самостоятельно – как символ возвращения. Впереди у защитника – реабилитация, восстановление, и, наконец, возвращение домой, где его ждут мама, бабушка, родные и старший брат, который также на фронте.
Напомним, 9 июня состоялся новый обмен пленными, среди освобожденных есть бойцы всех подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Пограничной службы и специальной службы транспорта.
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