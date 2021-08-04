Не обошлось и без сенсационных заявлений бывшего главы ОПУ.

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Богдан хочет "посадить обоих"

Андрей Богдан предложил Чаусу "сдать всех". Бывший глава ОП убежден, что осенью сядут "двое" – вероятно, речь идет о Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

По данным журналистов, в 2016 году близкое окружение Порошенко могло организовать вывоз судьи в Молдову, и с такой же долей вероятности в 2021 году похищение Чауса могли организовать люди из окружения Зеленского – якобы для того, чтобы он дал показания против Порошенко.

Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось? Давайте так: я вас защищаю, а вы сдаете всех в обмен на свободу. И тех, и этих. Осень придет – обоих посадим,

– написал Богдан.

В комментариях к сообщению пользователи соцсетей уже шутят, что Чаус не узнает об этом предложении, потому что у него нет времени листать ленту в фейсбуке.

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