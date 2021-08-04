Не обошлось и без сенсационных заявлений бывшего главы ОПУ.
К теме Эпопея "чей Чаус" продолжается: НАБУ вручило экс-судье подозрение, но держат его в изоляторе СБУ
Богдан хочет "посадить обоих"
Андрей Богдан предложил Чаусу "сдать всех". Бывший глава ОП убежден, что осенью сядут "двое" – вероятно, речь идет о Петре Порошенко и Владимире Зеленском.
По данным журналистов, в 2016 году близкое окружение Порошенко могло организовать вывоз судьи в Молдову, и с такой же долей вероятности в 2021 году похищение Чауса могли организовать люди из окружения Зеленского – якобы для того, чтобы он дал показания против Порошенко.
Николай Алексеевич, а помните, как все начиналось? Давайте так: я вас защищаю, а вы сдаете всех в обмен на свободу. И тех, и этих. Осень придет – обоих посадим,
– написал Богдан.
В комментариях к сообщению пользователи соцсетей уже шутят, что Чаус не узнает об этом предложении, потому что у него нет времени листать ленту в фейсбуке.
Задержание судьи Чауса: главное
- В августе 2016 года детективы НАБУ поймали на взятке в 150 тысяч долларов судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
- Во избежание ответственности судья бежал в Молдову. Ему удавалось скрываться до апреля 2021 года. Однако там отказали ему в предоставлении политического убежища. Чауса могли экстрадировать в Украину.
- Позже его адвокат сообщил, что тот скрылся.
- Нашли судью 30 июля 2021 года в одном из сел Винницкой области. Его задержали следователи СБУ.
- Детективам НАБУ пришлось устроить погоню за авто СБУ, где вероятно был судья. Однако детективам не удалось его забрать.
- СБУ убеждала, что не похищала судью, а действовала в пределах своих полномочий.
- Задержали Чауса 3 августа 2021 года в "Феофании". Сейчас он находится в следственном изоляторе СБУ.