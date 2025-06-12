Украина потеряла еще одного своего верного сына. На Донетчине погиб 27-летний защитник с Сумщины Андрей Александрович Бурба.

На фронт солдат 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулся после ранений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роменский городской совет.

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Что известно об Андрее Бурбе

Андрей Бурба родился 20 июня 1997 года в селе Перекоповка на Сумщине в трудолюбивой и дружной семье.

Родные и близкие вспоминают его как светлого, доброжелательного человека, верного своему долгу, а в школе – ответственным, старательным и искренним учеником.

Он любил спорт, в частности легкую атлетику и лыжные гонки, а также участвовал в многочисленных спортивных турнирах.

После 9 класса пошел получать образование бухгалтера, а затем работал на предприятиях агропромышленного комплекса.

В ряды ВСУ Андрей вступил 29 мая 2024 года. Во время службы он получил два ранения, но это не помешало, и он возвращался к собратьям.

К сожалению, 31 мая 2025 года воин погиб в Донецкой области в результате удара российского дрона-камикадзе.

Когда Родина позвала – стал к оружию. Когда пришла опасность – не отступил,

– написали в Роменском городском совете.

У него осталась мама, бабушка, братья и сестры.

Чтобы отдать последнюю дань воину, люди создали живой коридор, стоя на коленях и со слезами на глазах.

Прощание с Андреем Бурбой / Фото Роменского городского совета