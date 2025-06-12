24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника Андрея Бурбы. Вечная память и слава Герою!
Дважды возвращался на фронт после ранений: в Донецкой области погиб 27-летний воин Андрей Бурба
- В Донецкой области погиб 27-летний защитник Андрей Бурба из Сумской области.
- Он дважды вернулся на фронт после ранений и погиб 31 мая в результате удара российского дрона-камикадзе.
Украина потеряла еще одного своего верного сына. На Донетчине погиб 27-летний защитник с Сумщины Андрей Александрович Бурба.
На фронт солдат 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" вернулся после ранений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роменский городской совет.
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Что известно об Андрее Бурбе
Андрей Бурба родился 20 июня 1997 года в селе Перекоповка на Сумщине в трудолюбивой и дружной семье.
Родные и близкие вспоминают его как светлого, доброжелательного человека, верного своему долгу, а в школе – ответственным, старательным и искренним учеником.
Он любил спорт, в частности легкую атлетику и лыжные гонки, а также участвовал в многочисленных спортивных турнирах.
После 9 класса пошел получать образование бухгалтера, а затем работал на предприятиях агропромышленного комплекса.
В ряды ВСУ Андрей вступил 29 мая 2024 года. Во время службы он получил два ранения, но это не помешало, и он возвращался к собратьям.
К сожалению, 31 мая 2025 года воин погиб в Донецкой области в результате удара российского дрона-камикадзе.
Когда Родина позвала – стал к оружию. Когда пришла опасность – не отступил,
– написали в Роменском городском совете.
У него осталась мама, бабушка, братья и сестры.
Чтобы отдать последнюю дань воину, люди создали живой коридор, стоя на коленях и со слезами на глазах.
Прощание с Андреем Бурбой / Фото Роменского городского совета