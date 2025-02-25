Укр Рус
24 Канал Новости мира В Словакии требуют от Украины возврата 3,5 миллиарда помощи
25 февраля, 16:57
2

В Словакии требуют от Украины возврата 3,5 миллиарда помощи

Маргарита Волошина

Лидер националистической "Словацкой национальной партии" Андрей Данко призвал Украину отдать 3,5 миллиарда евро помощи, которую предоставили предыдущие правительства Словакии. Он заявил о хищении средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его видеообращение по этому поводу в Facebook. Таким образом он отреагировал на потенциальное соглашение между США и Украиной относительно редкоземельных металлов.

Смотрите также Он очень нервничает: Фицо цинично оправдал агрессию России против Украины

Что требует Данко

Комментируя возможное соглашение между Вашингтоном и Киевом, которое по словам Трампа, поможет вернуть средства США, потраченные на поддержку Украины, Андрей Данко возмутился, почему Словакия якобы также не может получить свои деньги обратно, в частности 3,5 миллиарда евро.

Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги... Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать,
– заявил он.

По его словам, только через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину люди только сейчас начинают прозревать. По его мнению, наше государство якобы использовало конфликт для хищения полученной финансовой помощи от партнеров.

В то же время словацкий политик в своем видеообращении ни разу не упомянул об агрессивных действиях России, а войну назвал просто "событиями в Украине". Кроме того, он также выразил уверенность в прекращении боевых действий на фронте уже в ближайшее время.

"Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – добавил лидер националистов.

Интересно, что ранее Дональд Трамп, пытаясь обосновать новое соглашение об украинских ископаемых как компенсацию за помощь от США, заявил, что Европа предоставляет Украине деньги в виде займов, после чего получает эти средства обратно. Эммануэль Макрон это опроверг.