В Словакии требуют от Украины возврата 3,5 миллиарда помощи

Лидер националистической "Словацкой национальной партии" Андрей Данко призвал Украину отдать 3,5 миллиарда евро помощи, которую предоставили предыдущие правительства Словакии. Он заявил о хищении средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его видеообращение по этому поводу в Facebook. Таким образом он отреагировал на потенциальное соглашение между США и Украиной относительно редкоземельных металлов.

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Что требует Данко

Комментируя возможное соглашение между Вашингтоном и Киевом, которое по словам Трампа, поможет вернуть средства США, потраченные на поддержку Украины, Андрей Данко возмутился, почему Словакия якобы также не может получить свои деньги обратно, в частности 3,5 миллиарда евро.

Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги... Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать,

– заявил он.

По его словам, только через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину люди только сейчас начинают прозревать. По его мнению, наше государство якобы использовало конфликт для хищения полученной финансовой помощи от партнеров.

В то же время словацкий политик в своем видеообращении ни разу не упомянул об агрессивных действиях России, а войну назвал просто "событиями в Украине". Кроме того, он также выразил уверенность в прекращении боевых действий на фронте уже в ближайшее время.

"Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – добавил лидер националистов.

Интересно, что ранее Дональд Трамп, пытаясь обосновать новое соглашение об украинских ископаемых как компенсацию за помощь от США, заявил, что Европа предоставляет Украине деньги в виде займов, после чего получает эти средства обратно. Эммануэль Макрон это опроверг.