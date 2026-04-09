Присвоил заповедную землю на почти 600 миллионов гривен: СБУ разоблачила нардепа-беглеца Деркача

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на более 595 миллионов гривен, организованную беглым нардепом Андреем Деркачем. Во время своей каденции до 2019 года он завладел почти половиной этой природоохранной зоны.

Трем фигурантам дела объявили о подозрении. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании?

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на сумму более 595 миллионов гривен. К сделке причастен бывший народный депутат Андрей Деркач, который находится за пределами Украины и подозревается в государственной измене.

По данным следствия, во время своей депутатской каденции до 2019 года Деркач завладел 41,5 гектарами заповедной земли – почти половиной площади этой природоохранной зоны.

Для реализации схемы он привлек сообщников, которые занимали руководящие должности в Обуховском райотделе Госкомзема и Обуховской райгосадминистрации. Участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр, после чего пытались легализовать присвоенные участки через многочисленные разделения, объединения и перепродажи на родственников и знакомых.

Следователи СБУ сообщили о подозрении трем фигурантам за присвоение имущества в крупных размерах организованной группой и легализация доходов, полученных преступным путем.

Один из организаторов – бывший глава Обуховской РГА – задержан, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Заочно подозрения объявлены Деркачу и его сообщнику, сейчас продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности.

