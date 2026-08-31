Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что дипломатические форматы переговоров без усиления военного давления на противника в настоящее время бессмысленны. Он подчеркнул, какие рычаги будут наиболее эффективными и повлияют на переговорную позицию россиян.

Почему Россия не стремится к реальному миру?

Эксперт отметил, что Москва не собирается прекращать боевые действия и лишь ищет возможности усилить давление. Стремление вовлечь Кремль в двусторонние или многосторонние переговоры воспринимается им как признак слабости Запада и Украины.

Лучшие рычаги для переговоров – это ЗРК Patriot и ракеты Tomahawk. Patriot – для того, чтобы нивелировать российский наступательный потенциал, а Tomahawk – для того, чтобы уничтожить способность России продолжать ведение войны. Все остальные переговорные инструменты сейчас бессмысленны,

– подчеркнул Длигач.

В то же время Россия активно адаптирует свою военную машину, опираясь на значительный мобилизационный потенциал и помощь со стороны Китая. Владимир Путин рассчитывает на политическую дестабилизацию в Европе и выжидает ослабления поддержки со стороны партнеров.

Все это, по его мнению, дает Москве возможность тянуть время в ожидании ослабления позиций европейских стран и США. Более того, вся риторика россиян и их подготовка ведется именно для этого. Это и увеличение дальности ударов ракетами "Искандер", накопление стратегического запаса этих ракет, более активное использование дронов "Бандероль". Эти и другие признаки свидетельствуют о том, что Россия не собирается сейчас договариваться.

Украина ведет собственную политическую игру

В то же время главная цель Киева – параллельно укреплять собственный военный потенциал и наносить дальнобойные удары по врагу. И параллельно демонстрировать европейским и американским партнерам, что Украина готова к переговорам.

Наша политическая игра понятна: усиливать давление, собственный потенциал и сигнализировать о приоритете дипломатического выбора. И здесь и президент, и наши дипломаты, и наши военные поступают абсолютно правильно,

– подчеркнул глава Adventer Group.

По мнению Длигача, единственный путь гарантировать безопасность в мире – это не просто мирное соглашение с Москвой, но и уничтожение ее способности вновь развязывать агрессию. А этого можно достичь только через деконструкцию самой России. Однако к такому сценарию мировые политики еще не готовы, и Украине придется приложить еще много усилий, чтобы повлиять на их позицию.

Для этого, в частности Украине, по словам эксперта, необходимо повышать ставки, уничтожая логистику, ВПК и нефтепереработку России.