Ермак все еще занимает 10 должностей: кем работает экс-руководитель Офиса Президента

Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис Президента, он все еще продолжает занимать по меньшей мере 10 должностей. В частности, в органах, которые занимаются национальной безопасностью Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

Смотрите также "Очень опасный человек": экс-советник Зеленского заявила о страхе за жизнь из-за Ермака

Какие должности до сих пор занимает Ермак?

Имя Андрея Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте. Как писало "РБК-Украина", это подтвердил и спикер Рады Руслан Стефанчук. Вчерашняя парламентская инициатива о вызове Ермака по этому поводу провалилась – за нее проголосовали лишь 74 депутата.

Кроме этого, бывший руководитель Офиса Президента входит в ставку верховного главнокомандующего. Президент Владимир Зеленский ввел его в состав 24 февраля 2022 года. С момента увольнения Ермака 28 ноября указ главы государства об изменениях в составе ставки не появлялся.

Сейчас Ермак продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при президенте, в частности он является:

членом Национального инвестиционного совета;

председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства;

заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Ермак продолжает входить в ряд групп и штабов. Он также является:

председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам;

сопредседателем международной экспертной группы "Ермака – Макфола", занимающейся вопросом санкций против России;

сопредседателем международной консультативной группы "Ермака-Расмуссена", занимающейся разработкой гарантий безопасности Украины.

В дополнение к этому, Ермак возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики, а также является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Увольнение Ермака: коротко о главном