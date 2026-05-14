Не успели собрать залог: адвокат Ермака рассказал, находится ли экс-глава ОП в СИЗО

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится в следственном изоляторе после избрания ему меры пресечения. Его защита сообщает о трудностях со сбором и зачислением залога.

Ермак сейчас находится в следственном изоляторе после того, как суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом в эфире телемарафона сообщил его адвокат Игорь Фомин.

Где сейчас находится Ермак?

По словам защитника, пока отсутствует точная информация об условиях содержания Ермака, в частности о том, находится ли он в камере или в другом помещении СИЗО. Адвокат отметил, что частично оплачены условия содержания, однако детали он подтвердить не может.

Также Фомин сообщил, что продолжается сбор средств на внесение залога. По его словам, деньги продолжают поступать, однако пока нет официального подтверждения относительно общей суммы или ее зачисления на счета.

Он пояснил, что после полного внесения залога соответствующие документы оформляются в Высшем антикоррупционном суде и передаются в следственный изолятор, после чего подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Кто внес залог за экс-руководителя ОП?

Экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку 14 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. До момента внесения средств он будет находиться в следственном изоляторе.

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака уже внесено более 14 миллионов гривен залога. Известно, что средства поступили от трех физических лиц, причем суммы взносов существенно различаются – от символических 666 гривен до 8 миллионов.

Наибольший вклад в размере 8 миллионов гривен сделала Роза Тапанова, руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Ранее она работала юристом в компании, связанной с Ермаком, а впоследствии получила должность в наблюдательном совете Ощадбанка.

Еще 6,5 миллиона гривен внес адвокат Сергей Свириба, бывший партнер юридической фирмы Asters. По данным расследователей, он связан с кругом Ермака через совместное обучение и профессиональные контакты, а его жена ранее была среди кандидатов в депутаты от "Слуги народа", но отказалась от мандата.

Наименьший вклад – 666 гривен – сделал актер и продюсер Григорий Гришкан. Он не стал подробно объяснять свое решение, однако заявил, что готов публично рассказать о мотивах и своем видении ситуации.

В чем подозревают Ермака?

По версии следствия, Ермак может быть причастен к легализации средств, полученных незаконным путем. Правоохранители расследуют вероятную схему отмывания денег через строительные проекты под Киевом, в частности в районе Козина, а также проверяют возможные связи с другими участниками дела.

В НАБУ и САП считают, что для легализации средств могли использоваться различные юридические структуры и строительные проекты. Прокуроры просили суд определить залог в 180 миллионов гривен, однако судья установил меньшую сумму.

Сам Ермак заявил, что планирует обжаловать решение суда. Его адвокаты называют подозрение безосновательным и утверждают, что доказательств причастности их подзащитного нет. Расследование по делу продолжается.