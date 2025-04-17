"Новый формат переговоров": Ермак анонсировал встречи Украины, Европы и США

В Париже представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров для достижения устойчивого мира. Следующий раунд встреч состоится в Лондоне уже на следующей неделе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время телемарафона. По его словам, ключевыми темами стали прекращение огня, гарантии безопасности и восстановление прав Украины.

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Ермак рассказал о новом формате переговоров

Ермак подчеркнул, что эта встреча не была обычными переговорами, а новым форматом, в котором приняли участие не только делегации Украины и США, но и союзники из Германии, Великобритании и Франции.

Говорили о прекращении войны, о гарантиях безопасности, обо всем, что надо Украине, чтобы такая агрессия не повторилась,

– сказал он.

Следующий этап переговоров уже запланирован на следующую неделю в Лондоне, как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул важность этого процесса для обеспечения стабильного и длительного мира в Украине.

Макрон также отметил, что Европа и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.